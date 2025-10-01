Premierul slovac Robert Fico nu participă la summitul UE. „Probleme de sănătate legate de tentativa de asasinat”

Premierul slovac Robert Fico după o întâlnire cu oficiali ai Comisiei Europene, la Bruxelles, pe 9 ianuarie 2025. Sursa foto: Wiktor Dabkowski / Zuma Press / Profimedia

Premierul slovac Robert Fico nu va participa la summitul informal al Uniunii Europene de la Copenhaga, din motive medicale legate de tentativa de asasinat căreia i-a fost victimă anul trecut, a anunțat cabinetul său, potrivit Reuters și TASR.

„Premierul (Robert Fico) a prezentat scuze pentru neparticiparea sa la reuniunea informală a Consiliului European și la summitul Comunității Politice Europene, din cauza problemelor de sănătate legate de tentativa de asasinat”, a declarat Alexander Kovac, reprezentant al guvernului de la Bratislava, citează Agerpres.

Liderii statelor Uniunii Europene iau parte miercuri, la Copenhaga, la un Consiliu European informal, pentru a discuta despre modul în care se poate consolida apărarea comună a Europei și sprijinul pentru Ucraina, indică un comunicat oficial.

Reuniunea informală din capitala daneză este condusă de președintele Consiliului European, Antonio Costa, și găzduită de șefa guvernului danez, Mette Frederiksen. Ea va fi urmată joi de reuniunea Comunității Politice Europene, ce reunește lideri din toată Europa.

Participanții vor purta discuții privind modul de consolidare a apărării Europei, inclusiv având în vedere recentele încălcări ale spațiului aerian de către Rusia în mai multe state membre.

Liderii statelor UE vor dezbate căile în care pot sprijini în continuare Kievul pentru a obține o pace justă și durabilă. UE a jucat un rol de prim plan în ceea ce privește furnizarea de sprijin critic pentru Ucraina. Până în prezent, UE și statele sale membre au contribuit cu peste 173,5 miliarde de euro sub formă de asistență pentru Ucraina.

De asemenea, liderii țărilor membre vor purta discuții privind calea Ucrainei către UE, inclusiv privind eforturile de reformă ale Ucrainei și măsurile luate în vederea aderării, se mai spune în comunicatul menționat.