Premierul Slovaciei amenință că va întrerupe furnizarea de energie electrică către Ucraina dacă tranzitul petrolului rusesc nu este reluat în două zile

Premierul Slovaciei, Robert Fico, a amenințat sâmbătă că va întrerupe livrările de energie electrică de urgență către Ucraina, dacă autoritățile de la Kiev nu vor relua, în termen de două zile, tranzitul petrolului rusesc către Slovacia prin teritoriul ucrainean, oprit de aproape o lună, relatează Reuters.

Slovacia, alături de Ungaria, este una dintre cele două țări din Uniunea Europeană care încă depind în mod semnificativ de petrolul rusesc transportat prin conducta Drujba, construită în perioada sovietică și care traversează Ucraina. Ambele state au lideri care au menținut relații apropiate cu Moscova, într-un context în care majoritatea statelor europene susțin ferm Ucraina.

Livrările de petrol rusesc prin conducta principală Drujba sunt întrerupte din 27 ianuarie, după ce autoritățile de la Kiev au anunțat că un atac cu dronă lansat de Rusia a lovit echipamente ale conductei în vestul Ucrainei. În această săptămână, Slovacia și Ungaria au devenit tot mai vocale în solicitările ca tranzitul să fie reluat.

Slovacia furnizează aproape o cincime din importurile de electricitate ale Ucrainei

În același timp, Slovacia este un furnizor important de energie electrică pentru Ucraina, necesară după ce atacurile rusești au afectat rețeaua energetică a țării. Potrivit experților din sectorul energetic, Slovacia a asigurat luna trecută 18% din importurile de energie electrică ale Ucrainei, care au atins un nivel record.

„Dacă livrările de petrol către Slovacia nu vor fi reluate până luni, voi solicita companiei de stat SEPS să oprească furnizarea de energie electrică de urgență către Ucraina”, a scris Fico într-o postare pe platforma X.

Kievul propune rute alternative de tranzit

Ucraina a propus rute alternative de tranzit pentru transportul petrolului către Europa, pe perioada lucrărilor de urgență la conducta avariată. Într-o scrisoare consultată de Reuters, misiunea Ucrainei pe lângă Uniunea Europeană a propus livrări prin sistemul ucrainean de transport al petrolului sau pe o rută maritimă, care ar putea include conducta Odesa–Brody, ce leagă principalul port ucrainean la Marea Neagră de Uniunea Europeană.

„Ucraina își reafirmă în mod constant disponibilitatea de a asigura transportul petrolului în cadrul juridic existent”, se arată în document.

Din octombrie anul trecut, Rusia și-a intensificat atacurile cu drone și rachete asupra sistemului energetic ucrainean, provocând întreruperi de electricitate și căldură și lăsând milioane de ucraineni fără curent pentru perioade îndelungate, în condiții de iarnă severă.

Pe tot parcursul războiului început odată cu invazia rusă la scară largă, al cărei al patrulea an se împlinește marți, Ucraina a permis utilizarea teritoriului său pentru exporturile de energie rusești către Europa, care au fost reduse semnificativ, dar nu oprite complet.

Ungaria blochează împrumutul UE de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina până la reluarea livrărilor

Ungaria va bloca un împrumut de 90 de miliarde de euro al Uniunii Europene destinat Ucrainei până când va fi reluat tranzitul de petrol către Ungaria prin conducta Drujba, a declarat vineri ministrul de Externe, Peter Szijjarto.

„Blocăm împrumutul de 90 de miliarde de euro al Uniunii Europene pentru Ucraina până când va fi reluat tranzitul de petrol către Ungaria prin conducta Drujba.

Ucraina șantajează Ungaria prin oprirea tranzitului de petrol, în coordonare cu Bruxelles-ul și cu opoziția ungară, pentru a provoca perturbări în aprovizionare și a împinge prețurile la carburanți în sus înainte de alegeri.

Prin blocarea tranzitului de petrol către Ungaria prin conducta Drujba, Ucraina încalcă Acordul de Asociere UE–Ucraina și își încalcă angajamentele față de Uniunea Europeană. Nu vom ceda acestui șantaj”, a scris Szijjarto pe X.