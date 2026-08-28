Spania cere ajutorul UE pentru gestionarea migranţilor în Ceuta

Spania a solicitat vineri ajutorul Agenţiei Europene pentru Poliţia de Frontieră şi Garda de Coastă (Frontex) pentru gestionarea migranţilor în enclava nord-africană Ceuta, la aproape o lună după ce zeci de mii de persoane au intrat într-un interval scurt de timp în acest teritoriu dinspre Maroc, relatează Reuters.

Ministrul spaniol de Interne, Fernando Grande-Marlaska, a trimis o solicitare către Beate Gminder, directorul general pentru migraţie şi afaceri interne al Comisiei Europene, pentru a solicita ajutor din partea Frontex, o agenţie a Uniunii Europene, pentru a verifica migranţii aflaţi ilegal în enclavă.

Autorităţile spaniole spun că între 5.000 şi 8.000 de persoane au rămas în Ceuta, după ce cel puţin 72.000 de persoane au trecut din Maroc pe 30 iulie, într-un asalt în urma căruia au murit 82 de migranţi de partea spaniolă a frontierei, alte 14 decese fiind confirmate de Maroc, relatează Agerpres citând Reuters.

Spania a solicitat, de asemenea, încă 10 ofiţeri de la Frontex pentru a ajuta la verificarea migranţilor.

Solicitarea Madridului vine pe fondul creşterii tensiunilor din Ceuta, după o serie de proteste ale locuitorilor, care au cerut ca migranţii să plece.

Corturile folosite de migranţi pe plaja Trampolin, unde mulţi migranţi au campat, au fost atacate şi incendiate.

Doisprezece migranţi au fost arestaţi joi după ce au aruncat cu pietre într-un vehicul al armatei, rănind un soldat şi patru migranţi. Unsprezece au fost expulzaţi din Ceuta, a relatat vineri ziarul El Pais, citând surse de la tribunalul principal al oraşului.