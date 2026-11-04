Premierul spaniol Pedro Sanchez jubilează după înfrângerea partidului lui Donald Trump

Premierul socialist al Spaniei, Pedro Sanchez, cel mai vehement critic european al lui Donald Trump, a salutat rezultatele alegerile intermediare, spunând că sunt o dovadă a unei reveniri progresiste și a „prăbușirii” a ceea ce el a numit „valul ultra”.

„Ieri, poporul american a votat împotriva politicilor care nu fac decât să sărăcească oamenii”, a scris el pe X. „Împotriva urii. Împotriva sexismului. Împotriva negării schimbărilor climatice și împotriva privilegiilor elitelor”, a punctat Sanchez.

Sánchez, care se confruntă cu o luptă dificilă pentru a-și asigura un nou mandat în cadrul alegerilor generale din Spania de la sfârșitul lunii.

„S-a întâmplat în Brazilia. Tocmai s-a întâmplat în SUA. Și se va întâmpla în curând și în Spania.”

Alegerile legislativele din Spania vor avea loc în 29 noiembrie. Prim-ministrul socialist Pedro Sánchez a declanșat la începutul lunii octombrie alegeri anticipate, într-un moment tensionat în Spania, unde au loc proteste pe tema crizei locuințelor. Mandatul actualului parlament ar fi trebuit să se încheie la finalul verii lui 2027.

Refuzul lui Sanchez de a accepta cererile SUA de a crește cheltuielile pentru apărare la 5% din PIB l-a iritat pe președintele American Donald Trump. În plus, Spania și-a închis spațiul aerian pentru avioanele americane implicate în atacurile asupra Iranului.

Premierul spaniol s-a remarcat la nivel global prin adoptarea unei poziții ferme cu privire la chestiuni progresiste, de la recunoașterea statalității palestiniene până la apărarea instituțiilor multilaterale și luarea de măsuri dure împotriva „oligarhilor din domeniul tehnologiei”.

Alegerile organizate în Statele Unite pentru Congres au dus la formarea în Camera Reprezentanților a celui mai mare grup de legiuitori ce se identifică drept socialiști democrați.

Socialiștii Democrați din America (DSA), un grup politic de stânga ce a câștigat teren în cadrul Partidului Democrat, atrage un electorat tânăr și receptiv la retorica lor progresistă, care contrastează cu centrismul tradițional al elitelor democrate, conform EFE și Agerpres.