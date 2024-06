Premiile Future Jobs Cup 2024. Cum reconfigurează tinerii români viitorul

În weekend am participat la festivitatea de premiere a Future Jobs Cup 2024, un proiect inovator de CSR susținut de TikTok și Școala de Valori, care a marcat punctul culminant al unei inițiative extraordinare menite să ofere studenților români cunoștințele esențiale pentru o piață a muncii în continuă schimbare. Aproape 2.400 de studenți din principalele universități din România s-au înscris în proiect demonstrând ambiția și creativitatea noii generații. Prin inițiative precum Future Jobs Cup, TikTok inspiră comunitatea în mod pozitiv și promovează autenticitatea, adaptându-se constant la contextul și nevoile locale ale utilizatorilor.



În cadrul proiectului, studenții au învățat să analizeze date, să asigure securitatea unui site, să recunoască știrile false și să utilizeze instrumente digitale, inclusiv editarea video. Din juriu au făcut parte Silvia Bogdan, Președinte Școala de Valori, Alina Hinescu, Manager de parteneriate, Europa Centrală, TikTok, Monica Zara, Partener & Head of Conference, How to Web, Oana Maria Călin, Profesor de Jurnalism la Comunicarea și Administrarea Afacerilor, Universitatea București și Tudor Mureșanu, Trainer de Nimic.

Silvia Bogdan, Președinte al Școlii de Valori, a subliniat importanța acestor abilități: „Pe măsură ce tehnologia continuă să ne modeleze viețile, investiția în competențe digitale devine esențială pentru prosperitatea pe o piață emergentă a forței de muncă.”

Un sondaj intern a arătat că 80% dintre participanți sunt optimiști cu privire la viitorul lor pe piața muncii digitalizate, iar peste 75% consideră că sunt mai bine pregătiți pentru viitor datorită acestui proiect. De asemenea, proiectul a avut un impact pozitiv asupra abilităților de colaborare, adaptabilitate, comunicare, creativitate, motivație și leadership.

În ceea ce privește provocările pentru tineri pe piața muncii, Silvia Bogdan a subliniat: „Principalele provocări sunt problema demografică, migrația tinerilor și neconcordanța între oferta educațională și cererea de pe piața muncii. Școala de Valori continuă să creeze spații de învățare centrate pe orientare academică și consiliere în carieră, oferind tinerilor oportunități de a interacționa cu profesioniști din diverse domenii și de a beneficia de stagii de practică și joburi part-time.”

Celebrăm împreună creativitatea și inovația

Festivitatea de premiere a fost un adevărat spectacol al creativității și inovației. Dintre cei 1.016 studenți care au ajuns în a doua etapă a competiției, echipele câștigătoare au prezentat proiecte remarcabile care integrează concepte avansate legate de joburile viitorului.

Silvia Bogdan a explicat criteriile de evaluare a proiectelor: „Principalele criterii după care am evaluat proiectele au fost relevanța, inovația, fezabilitatea, impactul economic sau social, sustenabilitatea și abilitățile de prezentare. M-a impresionat dorința tinerilor de a crea produse relevante pentru comunități și problemelele existente.”

Locul l a fost câștigat de echipa Oportune, formată din Alexandru-Emilian Crăciun, Angela Mihaela Ciuraru, Mihai Cosmin Ciuhureanu, David Stancu-Filipescu și Larisa Prelucan din București și Galați, care a câștigat premiul de 15.000 de dolari.

Oportune oferă tinerilor sub 30 de ani din România o platformă care centralizează și promovează oportunitățile de carieră, inclusiv stagii de practică, internshipuri, programe de voluntariat și evenimente de networking. Simplifică accesul tinerilor la resursele esențiale pentru dezvoltarea lor profesională și personală, ajutându-i să își găsească drumul în carieră. În doar trei luni de la lansare, platforma a creat o comunitate de peste 500 de tineri și a informat mai mult de 130 de elevi și studenți din Galați.

Alexandru-Emilian Crăciun ne-a spus mai multe despre experiența: „A fost o experiență extraordinară la care nu ne-am așteptat. Mă simt bucuros, e un plus de validare după toată munca pe care am depus-o. Încep să cred că vorba „plec din România că nu am ce face aici” nu o să mai existe în câțiva ani.”

Locul ll a fost câștigat de echipa Zațu, formată din Teodor-Emilian Cazacu și Andreea Ungureanu din București și Suceava, care a câștigat premiul de 10.000 de dolari. Zațu colectează zațul de cafea din diverse locații, cum ar fi cafenele și birouri, și îl transformă în produse premium ecologice, cum ar fi cărbuni pentru grătar care ard mai fierbinte și mai mult timp.

Locul lll a fost câștigat de Echipa Plant from Home, formată din Mihail Câmpeanu, Vlad Postelnicu, Teodora Câmpeanu, Andreea Barbuc, Sofiana Alexe și Bianca-Elena Rotaru din București și Timișoara, care a câștigat premiul de 7.000 de dolari. Plant from Home oferă kituri de grădinărit urban care includ semințe, ghivece și coco-pământ, promovând socializarea, sustenabilitatea și bunăstarea mentală.

ONG-uri care fac diferența

Începând din luna aprilie, ONG-urile de tineret au putut să se înscrie în competiție cu proiecte menite să investească în creșterea și dezvoltarea asociațiilor lor.

Locul l a fost câștigat de RoboClub, reprezentat de Iulian Vîrban și Gabriela Vîrban din Teleorman, care au câștigat premiul de 5.000 de dolari. RoboClub oferă un spațiu educațional multifuncțional în Roșiori, unde tinerii pot explora și dezvolta abilități în domenii precum robotică, programare, arte, antreprenoriat și literatură, contribuind la descoperirea și urmărirea pasiunilor lor într-un mediu inspirant și susținător.

Iulian Vîrban ne-a spus că: „Au fost lucruri noi, inedite, dar atât de utile. Am avut ocazia să întâlnim oameni și echipe deosebite cu care am lucrat foarte bine. Suntem bucuroși că putem lansa următoarea fază a proiectului nostru imediat, în câteva săptămâni.”

Locul ll a fost câștigat de Liga Studenților din Universitatea „Dunărea de Jos” Galați, reprezentată de Alexandru-Cosmin Vlad din Galați, care a câștigat premiul de 3.000 de dolari. Liga Studenților din Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați sprijină studenții prin organizarea de activități de dezvoltare personală, socio-culturale și de divertisment, facilitând comunicarea între studenți și conducerea universității și implicându-se activ în rezolvarea problemelor educaționale și sociale ale acestora.

Locul lll a fost câștigat de NewYorkCrew, reprezentat de Sabin-Emilian Prunău din Galați, care a câștigat premiul de 2.000 de dolari. NewYorkCrew dezvoltă o comunitate de voluntari specializați în organizarea evenimentelor sportive, pregătindu-i în domenii precum managementul riscurilor, primul ajutor și gestionarea relațiilor cu sportivii și organizatorii, pentru a crește calitatea și eficiența acestor evenimente în România.

Un alt proiect notabil a fost cel al Asociației FeminEast. Am stat de vorbă cu cofondatoarea Miruna Neamu, care ne-a spus mai multe despre proiect si experiența ei la competiție:

„Ideea acestui proiect mi-a venit mie și Cristinei Pogorevici, cealaltă cofondatoare. Anul trecut, în mai, am înființat oficial asociația, inspirate de faptul că în România și în Europa de Est nu se pune suficient accent pe importanța educației financiare, mai ales pentru femei. Există proiecte de educație financiară în general, dar foarte puține dedicate exclusiv femeilor. Chiar dacă eu sunt elevă de liceu, iar Cristina lucrează acum, ne-am regăsit în categoria pe care o vizăm prin proiectele noastre și ne dorim să facem o schimbare în acest sens.

Deși nu am câștigat finanțarea în competiția Future Jobs Cup, vom continua să promovăm proiectul în liceele din România și să căutăm investitori. Interacțiunea fizică este esențială pentru succesul nostru, de aceea vom face tot posibilul să oferim cursuri și workshop-uri de calitate. Lucrăm la un raport despre educația financiară în școlile românești și avem propuneri concrete pentru îmbunătățirea curriculei, pe care le vom lansa vara aceasta.”

Investiția în viitor: abilități digitale și inovare

Știind că 90% din locurile de muncă ale viitorului vor necesita competențe digitale, TikTok și Școala de Valori au lansat Future Jobs Cup pentru a aborda această nevoie urgentă. Participanții au avut acces la Future Jobs Academy, un modul amplu de învățare, și au participat la sesiuni inspiraționale alături de 40 de mentori din diverse domenii, inclusiv Andrei Lasc, Sabina Mihăilescu, Ana Vișan, Ovidiu Mureșanu și Cristiana Oprea.

Monica Zara, Partener & Head of Conference la How to Web, a spus că: „Participarea la Future Jobs Cup m-a încărcat cu energie și încredere în viitor, oferindu-mi ocazia să întâlnesc tineri extrem de talentați și inovatori. Ce m-a surprins cel mai mult la participanți a fost nivelul lor impresionant de creativitate și determinare de a găsi soluții la provocări curente ale comunităților din care fac parte.”

Angajamentul TikTok și Școala de Valori pentru tineri

TikTok și Școala de Valori și-au reînnoit angajamentul de a încuraja creativitatea, bucuria și autenticitatea, furnizând studenților resurse și informații concrete pentru viitor. Programul a demonstrat că prin investiția în competențe digitale și inovație, tinerii din România sunt pregătiți să facă față provocărilor viitorului. Participanții au beneficiat de o pregătire completă, care le-a permis să combine noțiunile teoretice cu cerințele practice ale pieței muncii moderne.

„Când vine vorba de succesul proiectelor în educație, puține lucruri pot face o diferență mai mare decât un parteneriat autentic. Colaborarea cu oameni care au perspective diferite, experiență, expertiză și cunoștințe din alte domenii de activitate, produce inovație și declanșează dorința tuturor celor implicați în a obține rezultate semnificative. Astfel, parteneriatul cu TikTok nu doar că ne-a stimulat să găsim noi modalități creative de a ne extinde audiențele, dar prin schimbul de idei între echipele noastre, a contribuit la dezvoltarea #FutureJobsCup, un program educațional relevant, de impact și cu sens pentru studenții români. Cu certitudine, parteneriatul cu TikTok a accelerat nevoia actuală de a aprofunda educația bazată pe tehnologie, folosind și comunicarea digitală. Le mulțumim că au ales să sprijine primul proiect educațional din Europa, în România.” a declaratSilvia Bogdan.

Future Jobs Cup a fost o sărbătoare a creativității, inovării și a spiritului tânăr. A fost cu lacrimi de bucurie, cu multă emoție, dar mai ales cu o comunitate strânsă în jurul unui nucleu: viitorul. Cu sprijinul unor organizații dedicate, precum TikTok și Școala de Valori, tinerii din România sunt mai pregătiți ca niciodată pentru a transforma provocările viitorului în oportunități de succes.

Articol susținut de TikTok