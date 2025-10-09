Premiile Nobel luate de români de-a lungul timpului

Medalia care le este decernată laureaților Premiului Nobel, FOTO: © Bertil Jonsson | Dreamstime.com

Patru personalităţi de origine română au fost laureate cu premiul Nobel până în prezent: George Emil Palade, Elie Wiesel, Herta Muller și cercetătorul Stefan W. Hell. Unii dintre câștigători ai premiului au fost și sunt cetățeni ai țării lor.

România are, până în prezent, patru laureați la Nobel, potrivit site-ului oficial al Premiului Nobel. Deși toți s-au născut în țară, țoți au emigrat.

George Emil Palade, premiul Nobel pentru Fiziologie și Medicină

George Emil Palade s-a născut la Iași în 1912 și a absolvit Facultatea de Medicină în 1936, la Bucureşti. El a devenit un cunoscut medic şi om de ştiinţă, fiind specialist în domeniul biologiei celulare, potrivit Historia.ro.

În anul 1946, Palade a luat decizia de a se muta în Statele Unite ale Americii, unde a fost angajat ca şi cercetător la Universitatea Rockefeller din New York.

În 1974, George Emil Palade a devenit primul român căruia i-a fost decernat Premiul Nobel. Palade, împreună cu alți doi medici belgieni, au obţinut distincţia datorită descoperirilor făcute cu privire la organizarea funcţională a celulei ce au avut un rol esenţial în dezvoltarea biologiei celulare moderne.

George Emil Palade a murit în anul 2008, la 95 de ani, în Del Mar, California.

George Palade. Credit line: SCIENCE PHOTO LIBRARY / Sciencephoto / Profimedia

Elie Wiesel a câștigat premiul pentru Pace

Americanul de origine română Elie Wiesel, preşedintele Comisiei Holocaustului, a fost recompensat de Comitetul Nobel în 1986 cu un premiu, care l-a recunoscut ca „unul dintre cei mai importanţi lideri spirituali, în epoca în care violenţa, represiunea şi rasismul continuă să caracterizeze lumea”.

Elie Wiesel s-a născut în anul 1928, la Sighetu Marmaţiei, într-o familie de evrei din România. În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, familia Wiesel a ajuns în Lagărul de exterminare de la Auschwitz. Aici, Elie Wiesel şi-a pierdut părinţii şi sora mai mică. Acesta a reuşit să supravieţuiască, iar la data de 11 aprilie 1945 a fost eliberat de armata americană.

El nu s-a mai întors în România, ci a plecat la Paris, unde şi-a finalizat studiile la Sorbona. Apoi, Wiesel s-a stabilit la New York şi a devenit cetăţean american. El a murit la 87 de ani în SUA.

Elie Wiesel, Foto: Agerpres

Herta Muller premiul Nobel in Literatură în anul 2009

Herta Müller a fost distinsă, în 2009, cu Nobelul pentru literatură, pentru onestitatea prin care potretizează lumea celor dezrădăcinaţi din spaţiul fost comunism.

Ea s-a născut în 1953 într-o familie de şvabi din Banat și a emigrat în Germania în 1987, după ce legăturile ei cu studenţii şi scriitorii de limbă germană din Aktionsgruppe Banat intră în atenţia Securităţii.

În anul 2009, Herta Muller a publicat romanul „Leagănul respiraţiei”, o carte ce explică modul în care au fost deportaţi germanii originari din România în Uniunea Sovietică, un roman foarte apreciat în Germania.

Herta Muller trăiește în prezent la Berlin.

Scriitoarea Herta Muller, Foto: ICR Londra

Stefan W. Hell premiul in domeniul Chimiei în anul 2014

Stefan W. Hell s-a născut în 1962 la Arad. În aprilie 1978, el a plecat în Germania împreună cu părinţii, stabilindu-se la Ludwigshafen. A urmat facultatea la Universitatea din Heidelberg, unde a obţinut şi titlul de Doctor în Fizică cu calificativul „Suma Cum Laude”.

În anul 2014, împreună cu cercetătorii americani Eric Betzig şi William Moerner, Stefan Walter Hell a obţinut premiul Nobel pentru chimie, „pentru dezvoltarea microscopiei fluorescente cu super – rezoluţie”.

În prezent, Hell are cetățenie română-germană, trăiește în Germania și este directorul Institutului Max Planck de Chimie Biofizică din Gottingen.

Stefan W. Hell. Model Release: no, Pictured: NOBEL BANQUET – SWEDEN,Stefan W. Hell, Credit line: CLAUDIO BRESCIANI / AP / Profimedia

Printre cei care au fost la un pas de a câștiga Premiul Nobel se numără și Constantin Păulescu, Lucian Blaga, Ștefan Procopiu și Gheorghe Benga. Anul acesta, Mircea Cărtărescu a fost nominalizat la Nobel.