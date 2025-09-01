Premiul Nobel și o convorbire telefonică încordată: cum au evoluat relațiile lui Trump cu Modi

Repetatele declarații ale lui Trump potrivit cărora el ar fi soluționat războiul dintre India și Pakistan l-au înfuriat pe premierul Indiei, Narendra Modi. Dar acesta a fost numai începutul, scrie The New York Times

Premierul Indiei, Narendra Modi, și-a pierdut răbdarea cu președintele Trump. De mai multe ori, în public și exuberant, Trump a spus că a pus capăt conflictului militar dintre India și Pakistan – o dispută care datează de peste 75 de ani și care este mult mai adâncă și mai complicată decât credea Trump că ar fi.

În cursul unei convorbiri telefonice din data de 17 iunie, Trump a repus problema pe tapet, subliniind cât de mândru este că a pus capăt escaladării situației pe plan militar. El a spus că Pakistanul are să-l propună pentru Premiul Nobel pentru Pace – o onoare pentru care el a făcut campanie fățiș. Potrivit declarațiilor unor persoane la curent cu convorbirea telefonică, această aluzie nu prea subtilă ar fi vrut să arate că și Modi ar trebui să facă același lucru.

Liderul indian a sărit ca ars. El i-a spus lui Tump că amestecul Statelor Unite nu are nicio legătură cu recentul armistițiu. Acesta a fost convenit direct între India și Pakistan.

În general, Trump a trecut cu vederea declarațiile lui Modi, dar dezacordul – și refuzul lui Modi de a pleda pentru Premiul Nobel – au avut un rol important în privința înrăutățirii relațiilor dintre cei doi lideri, niște relații pe vremuri strânse, care datau din timpul primului mandat al lui Trump.

Disputa a survenit în contextul unor tratative pe probleme comerciale de extremă importanță pentru India și Statele Unite, iar certurile riscă să apropie India mai mult de adversarii americanilor din Beijing și Moscova. La sfârșitul acestei săptămâni, Modi s-a deplasat în China, unde se va întâlni cu președintele Xi Jinping și cu președintele Rusiei, Vladimir V. Putin.

Acest articol se bazează pe o serie de interviuri cu peste zece personalități din Washington și din New Delhi, majoritatea dorind să își păstreze însă anonimatul pentru a discuta despre o relație cu largi implicații pentru ambele părți, Trump erodând o relație strategică, iar India iritând cel mai mare partener comercial al său într-un moment când țara încearcă să-și mențină economia pe linia de plutire.

La doar câteva săptămâni după convorbirea telefonică și într-un moment când tratativele comerciale sunt tergiversate, Trump a surprins India, anunțând că importurile din această țară vor fi supuse unor taxe vamale majorate cu 25%. Miercuri, el a sancționat India cu taxe de încă 25% pentru că țara achiziționează petrol rusesc, toate astea adăugându-se unui procent zdrobitor de 50%.

Modi, care a spus pe vremuri că Trump e un „adevărat prieten”, a intrat astfel oficial în relații proaste. Potrivit declarațiilor unor persoane la curent cu programul președintelui, după ce îi spusese lui Modi că va veni în India în cursul anului pentru o reuniune a Cadrilaterului (grupare din care fac parte Australia, India, Japonia și Statele Unite, n. red.), Trump nu mai plănuiește vreo vizită în această toamnă.

În unele grupuri din India, atitudinea lui Trump este considerată acum drept o umilință la nivel național. Săptămâna trecută, la un festival din statul Maharashtra, o efigie-gigant a lui Trump a fost plimbată pe străzi cu o inscripție prin care el era declarat trădător. Loviturile venite din partea Statelor Unite au fost atât de grele, încât un oficial indian le-a declarat drept „gundagardi”: o adevărată violență sau agresiune. După convorbirea telefonică din 17 iunie, cei doi nu au mai vorbit.

În esență, povestea lui Trump cu Modi este cea dintre doi lideri îngâmfați și populiști, cu personalități puternice și cu tendințe autoritare, iar o rețea întreagă de oameni credincioși i-a ajutat pe cei doi să rămână la putere. Dar este totodată și povestea unui președinte american cu ochii pe Premiul Nobel, încurcat într-o problemă-tabu a politicii indiene: conflictul cu Pakistanul.

O invitație la Washington refuzată

În iunie, pe vremea când Trump și Modi au discutat la telefon, evenimentul ar fi fost o șansă în vederea aplanării relațiilor și a reluării tratativelor pe teme comerciale în curs. Or, asta nu s-a întâmplat.

Convorbirea, care a durat 35 de minute, a avut loc când Trump tocmai se întorsese la Washington, la bordul avionului Air Force One, după ce părăsise mai devreme reuniunea la nivel înalt a Grupului celor 7 State Industrializate (G-7), desfășurată în Camada, la care asistase și Modi

Modi a refuzat invitația lui Trump de a se opri la Washington în drum spre casă. Oficialii săi erau scandalizați, temându-se că s-ar putea ca Trump să-l silească pe șeful lor să dea mâna cu șeful armatei pakistaneze, care fusese și el invitat să ia prânzul la Casa Albă cam în aceeași perioadă. Potrivit declarațiilor unui înalt oficial indian, a fost vorba despre un nou gest care a demonstrat că Trump nu prea ține seama de complexitatea problemelor dintre ei sau de trecutul și delicatețea lor.

Ulterior, s-a vorbit despre o tentativă de a conveni o nouă convorbire telefonică, în vederea unui acord comercial parțial. Dar, cum încrederea între cei doi lideri se cam erodase, indienii s-au temut să îl pună pe Modi să vorbească la telefon cu Trump. Oficialii indieni s-au temut că Trump ar putea posta orice-i trece prin cap pe portalul Truth Social, indiferent de acordurile convenite în cursul convorbirii, după cum a spus un oficial indian.

Potrivit declarațiilor a două persoane la curent cu discuțiile, care însă au dorit să își păstreze anonimatul, nefiind autorizate să facă declarații publice, nemulțumit de negocierile pe tema taxelor vamale, Trump a încercat de mai multe ori să ia legătura cu Modi.

Persoanele respective afirmă că Modi nu a răspuns acestor cereri.

Anna Kelly, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, a negat că Trump a încercat să ia legătura.

Cu o ultimă ocazie, miercuri, înaintea noii majorări cu 25% a taxelor vamale, Trump a anunțat că îl numește pe Sergio Gor, un consilier apropiat, în funcția de ambasador în India, el primind totodată și funcția de emisar special în regiune (oficialii indieni nu au știut cum să interpreteze această numire – da, Gor era un apropiat al lui Trump, dar ei se arătau ofensați de numirea lui ca emisar regional, care, în opinia lor, băgau India și Pakistanul în aceeași oală).

Cu câteva ore înaintea termenului-limită, o serie de oficiali din Statele Unite și din India au avut o teleconferință, la care au discutat mai multe probleme, de la comerț la cooperarea în materie de apărare.

Dar, lăsând la o parte faptul că taxele vamale au intrat în vigoare conform anunțului, în plus, consilierii lui Trump au continuat să facă declarații împotriva Indiei. Referindu-se la atitudinea Indiei în negocierile de ordin comercial, cineva a spus că abordarea Indiei e „arogantă”, iar un altul a ajuns până-ntr-acolo, încât a numit conflictul din Ucraina drept „războiul lui Modi”.

Acum, cel puțin public, Modi pare să evite să mai vorbească despre neocierile de ordin comercial. În schimb, el vorbește de „încrederea în sine” și reia campania din urmă cu 10 ani, sub lozinca „Să câștigăm în India”, continuând totodată să se bazeze pe cei de-acasă.

Iar pe parcursul vizitei sale în China de la sfârșitul acestei săptămâni – prima vizită a lui Modi din ultimii șapte ani – este de așteptat ca el să se bucure de o audiență receptivă față de niște relații mai puternice și mai extinse cu Beijingul și cu Moscova.(Material realizat cu sprijinul Rador Radio România)