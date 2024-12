Preot ortodox din Austria: „Georgescu a stat vreo douăzeci de ani la Viena. L-ați văzut vreodată făcând ceva pentru comunitatea românească de aici?”

Cezar Marksteiner Ungureanu, doctor în etică socială, preot ortodox și profesor de religie ortodoxă în Austria, spune, într-un dialog cu HotNews, de ce, în opinia sa, discursul candidatului independent la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, clasat pe primul loc în primul tur, „nu are vreo legătură cu teologia ortodoxă”.

„După părerea mea, Călin Georgescu folosește o grilă marxiană de interpretare a istoriei, pe linia lui Karl Marx, cu dialectica opresor și oprimat, cu proletariatul care este ținut captiv, cu România care este captivă, vorbește despre renașterea națională, cu revenirea în conștiință și fel de fel de expresii care sunt ambigue, ba chiar mistice. Așadar nu pot să spun că discursul lui are vreo legătură cu teologia ortodoxă. Simplul fapt că se duce într-o biserică și se filmează când se închină, biserică care nici măcar nu are voie să-i permită să înregistreze clipuri electorale în ele, prin decizie sinodală, nu mă convinge deloc”.

„Călin Georgescu și Viena. O întrebare pentru amicii mei vienezi. Georgescu a stat vreo douăzeci de ani la Viena. L-ați văzut vreodată făcând ceva pentru comunitatea românească de aici? L-ați văzut vreodată mergând la biserică? Eu niciodată, niciunde! Și acum să cred că vrea să facă ceva pentru neamul românesc!?”, a scris miercuri, pe Facebook, un preot ortodox român din Austria, Cezar Marksteiner Ungureanu.

Preotul este profesor de religie ortodoxă în școli publice și private din Viena și Austria Inferioară și preot paroh al parohiei ortodoxe române din Krems an der Donau și Stockerau.

Cezar Marksteiner Ungureanu deține un doctorat în etică socială la Universitatea Viena și a absolvit studii postdoctorale în etică socială la Angelicum, Roma. Este, de asemenea, Inițiator al proiectului cultural, „Viena neștiută. La pas, pe urmele românilor”.

„În biserică nu are voie să înregistreze clipuri electorale”

Într-o conversație cu HotNews, preotul explică ce răspunsuri a primit de la românii din comunitatea sa.

„E o întrebare pe care am adresat-o cu voce tare: dacă un alegător consideră irelevant faptul că un candidat nu a făcut mai nimic pentru comunitatea sa până la vârsta de 60 de ani, cum să vă spun, aceasta este strict alegerea sa. Pentru mine, însă, acest criteriu este esențial, deoarece eu însumi am fondat două comunități aici, în apropiere de Viena, am organizat ore de religie ortodoxă în școli unde, până atunci, nimeni nu venea să le predea elevilor propria lor oră de religie, am inițiat programe culturale și, de-a lungul anilor, am intrat în contact cu mii de români, încercând întotdeauna să răspund nevoilor și problemelor lor”.

„Simplul fapt că se duce într-o biserică și se închină, iar în biserică nici măcar nu are voie să înregistreze clipuri electorale, nu mă convinge deloc”.

Preotul explică, de asemenea, de ce, în opinia sa, discursul aparent creștin al candidatului independent la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, clasat pe primul loc în primul tur, „nu are vreo legătură cu teologia ortodoxă”.

„Georgescu nu mă convinge nici prin faptul că a locuit foarte mulți ani aici, în Viena, fără să fi trecut măcar o dată pragul vreunei comunități de creștini ortodocși, din care acum pretinde că face parte și cu care susține că se identifică până la suprapunere”.

Pe 7 noiembrie, în perioada campaniei electorale, pe pagina de Facebook a lui Călin Georgescu apare un clip video în care candidatul la prezidențiale ține un discurs într-o biserică, la microfon, și vorbește ca un duhovnic.

„Nimic fără Dumnezeu! Nimic fără poporul meu! Suntem cu toții într-o chemare așa că nu ascultați ce spun alții despre mine, despre noi, ascultați-vă mereu doar inima, acolo ne vorbește Dumnezeu în fiecare moment!”, spune Călin Georgescu.

„Îl ajută carisma”

Întrebat de ce crede că îi atrage pe oameni cu discursul „mesianic”, preotul explică: „Pe el îl ajută foarte mult carisma, faptul că este un om atletic, elegant, vorbește cu mare convingere despre propriile idei și folosește termeni foarte generali, mistici. Cred că, într-un fel, reușește să activeze așteptările mesianice pe care poporul român le are: că suntem, de fapt, mult mai «măreți» decât părem, că suntem ținuți intenționat «mici». Acest tip de naționalism mitificat, pe care și eu l-am auzit în perioada în care eram elev la școală, pare să rezoneze cu o parte din public”.

Cezar Marksteiner Ungureanu mai spune că BOR „ar trebui să inițieze acțiuni disciplinare împotriva preoților care susțin deschis un candidat sau altul” și dă un exemplu concludent din Austria.

„Aici, în Austria, Herbert Kickl (n.r. liderul extremiștilor care au câștigat alegerile din Austria, Partidul Libertății din Austria – FPO) a folosit pe afișele sale electorale o parafrază din rugăciunea «Tatăl Nostru», pe care a adaptat-o și transformat-o într-un slogan: «Facă-se voia voastră!», referindu-se la popor, la suveranitatea acestuia.

Pot să vă spun că Biserica Romano-Catolică din Austria, prin vocea clericilor și a teologilor săi, a luat atitudine și a criticat ferm această practică de a extrage fragmente din texte sacre și de a le transforma în simboluri sau sloganuri electorale”.

„Să respectăm opiniile celorlalți”

Profesorul din Viena a vorbit și despre vrajba dintre oameni semănată de alegeri, dar și despre cum să gestionăm, creștinește, dar mai ales uman, „ura politică”.

„Traversăm o perioadă de politică marcată de resentimente, în care fiecare dorește să-l sancționeze pe celălalt pentru propriile frustrări și neputințe. Dacă mă întrebați pe mine, acesta nu este doar un sfat creștinesc, ci unul profund uman: să respectăm opiniile celorlalți, poate chiar mai mult decât pe ale noastre, și să evităm acuzațiile și jignirile legate de un drept pe care orice cetățean îl are.

Dacă Călin Georgescu va fi ales președintele României duminică, poporul român va trebui să trăiască cu această decizie. Într-un fel, va trebui să mergem mai departe. Că România va pierde sau că ne va fi mai rău este o altă discuție; vom vedea. Dar dacă va fi ales cu majoritate, va trebui să conviețuim, așa cum am făcut-o și în pandemie. De aceea, să ne gândim că, de luni, va trebui să trăim cu un președinte, indiferent cine va fi el”.

„Și eu am fost jignit de oameni care vin la biserică. Vă dați seama, aceștia vin să se roage alături de mine, iar apoi îmi trimit mesaje pline de injurii pe WhatsApp… Despre ce vorbim?!”, a mai transmis preotul Cezar Marksteiner Ungureanu.

Un alt preot ortodox denunță discursul „ezoteric, de guru sectar” al lui Călin Georgescu

Potrivit propriilor declarații, Călin Georgescu este de religie creștină ortodoxă, dar unii preoți îl consideră mai degrabă un creștin New Age. Unul dintre aceștia este preotul Sorin Bute, lector universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă și Științele Educației a Universității Valahia din Târgoviște. El a explicat ce înseamnă acest lucru.

„Până nu demult toate mediile creștine tunau împotriva masoneriei şi a New Age-ului – noul păgânism. Acum, puși în fața unui exemplu concret (în fapt, a unui cuplu, pentru că o nenorocire nu vine niciodată singură), în fața unor personaje cu un evident discurs ezoteric, new age-ist, de guru sectar, se găsesc câțiva creștini care-i diminuează gravitatea afirmațiilor (le mângâie îngăduitor: năzbâtii) și îl urmează ca pe un guru, unii promovându-l chiar electoral, fără să verifice cu mai multă atenție cât de fantasmagorică e lumea lui imaginară.

Când tensiunea momentului se va fi risipit, iar creștinii și teologii vor începe să gândească la rece, familia aceasta va rămâne doar un exemplu în manualul de apologetică: „dragi studenți, ca să înțelegeți mai bine ce este acest curent pseudo-spiritual, new age, și să vedeți că adepții lui nu rămân doar în lumea lor imaginară, ci uneori invadează spațiul realității, vă voi povesti despre acest cuplu”, a transmis preotul ortodox pe Facebook, într-o postare care a devenit virală.

De asemenea, într-un interviu pentru Republica, preotul Sorin Bute a subliniat: „Creștinismul nu se împacă cu aceste aberații. Comportamentul acestui personaj nu este de lider religios, ci de guru. Pentru că un guru se prezintă el însuși ca salvator.”

Biserica Ortodoxă Română: „Avem nevoie de stabilitate și Uniunea Europeană”

Biserica Ortodoxă Română (BOR) a transmis, miercuri, 4 decembrie, un comunicat în care precizează că „nu este indiferentă față de prezentul și viitorul României, ci apără și promovează în societate valorile credinței creștine și ale democrației europene, spre binele poporului român”.

Biserica mai transmite că își reafirmă angajamentul ferm față de apartenența României la Uniunea Europeană, „spațiu al prosperității și cooperării între popoarele Europei, ai cărei părinți fondatori au fost profund ancorați în creștinism”, după cum scrie în comunicatul instituției.

Anunțul este urmat de un apel la preoți să nu facă politică și să nu-și arate susținerea pentru vreun candidat politic, amintind că aceste obligații sunt stablilite de Sfântul Sinod.