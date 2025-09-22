Preot și profesor de religie din Constanța, acuzat că a încercat să corupă sexual doi elevi de liceu

Un bărbat de 48 de ani, profesor de religie la un liceu din municipiul Constanţa, este anchetat de poliţişti după ce ar fi încercat să corupă sexual doi elevi, de 16 şi 17 ani, trimiţându-le mesaje indecente, transmite Agerpres.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Constanţa a anunțat luni că lucrătorii Poliţiei staţiunii Mamaia au fost sesizaţi în dimineaţa zilei în curs, prin apel 112, că un bărbat ar fi încercat să corupă sexual un minor, de 17 ani.

„Din primele cercetări a reieşit faptul că minorul în cauză ar fi primit mai multe mesaje cu tentă sexuală”, se arată în comunicatul transmis de IPJ.

Conform sursei citate, persoana reclamată, de 48 de ani, este bănuită că, la data de 18 septembrie, ar fi procedat în acelaşi mod şi cu un alt minor, de 16 ani.

„La acest moment, cercetările au fost preluate de poliţiştii Serviciului Investigaţii Criminale, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa, urmând să fie dispuse măsurile legale care se impun”, a mai transmis IPJ Constanţa.

Şeful Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa, Sorin Mihai, a spus că, în urma unei sesizări primite cu privire la comportamentul unui cadru didactic faţă de un elev, a luat legătura cu conducerea unităţii de învăţământ respective, solicitând să se sesizeze cu privire la aspectele menţionate.

„În acest sens, unitatea de învăţământ trebuie să demareze procedura de cercetare disciplinară, deoarece din sesizare reiese că unele dintre faptele expuse au avut loc în timpul activităţii didactice a profesorului respectiv. De asemenea, am sesizat şi organele competente, punând la dispoziţie documentele înregistrate în instituţia noastră”, a mai afirmat reprezentantul ISJ Constanţa.

Bărbatul cercetat de poliţişti pentru că ar fi încercat să corupă sexual doi elevi este profesor de religie la liceul unde învaţă cei doi minori, dar şi preot la Năvodari.