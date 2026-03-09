Preotul romano-catolic care a abuzat sexual o fată de 13 ani, eliberat din închisoare. Cât a executat din pedeapsă

Tribunalul Vaslui a decis luni liberarea condiționată a preotului romano-catolic Augustin Benchea, din Bacău, condamnat la 4 ani de închisoare, în 2024, după ce a agresat sexual o fată în parohia unde slujea. Instanța a respins contestația procurorilor care s-au opus eliberării înainte de termen.

PressOne a dezvăluit că superiorii preotului au știut despre abuzurile sexuale, au trimis cazul la Vatican și au aplicat sancțiuni canonice, dar nu au sesizat autoritățile, care au intervenit abia ulterior.

Tribunalul Vaslui a respins ca nefondată contestația procurorilor împotriva hotărârii Judecătoriei Vaslui care a decis eliberarea condiționată a preotului încă din luna ianuarie, potrivit minutei publicate pe portalul instanței.

Augustin Benchea urmează să părăsească Penitenciarul Vaslui, acolo unde și-a ispășit pedeapsa, în cursul zilei de luni, au precizat surse locale pentru HotNews.

Instanța a stabilit ca, în intervalul cuprins între data eliberării condiţionate şi data împlinirii duratei pedepsei, Augustin Benchea să respecte un program de supraveghere. Judecătorul i-a atras atenția fostului preot „la conduita viitoare şi consecinţele la care se expune, dacă va mai comite infracţiuni”.

Augustin Benchea se află în spatele gratiilor din iulie 2023, când instanțele din Bacău au decis arestarea lui preventivă pentru agresiune sexuală în formă continuată.

Ulterior, în iulie 2024 a fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare cu executare pentru agresiune sexuală în formă continuată asupra unei minore de 13 ani din parohia Cleja, județul Bacău, unde slujea.

În instanță, preotul s-a apărat susținând că victima ar fi consimțit actele sexuale.

Cazul mușamalizat de Vatican și de episcopie

PressOne a dezvăluit că episcopul romano-catolic de Iași, Iosif Păuleț, a aflat în 2022 că un preot din subordinea sa a abuzat sexual o minoră de 13 ani, l-a sancționat canonic, însă nu a sesizat Poliția sau Parchetul.

Documentele din dosarul penal arată că, înainte ca statul român să afle și să intervină, cazul a fost gestionat exclusiv în interiorul Bisericii Catolice, prin proceduri canonice declanșate de Episcopia Romano-Catolică de Iași și validate ulterior chiar de Vatican.

La o zi după dezvăluirile făcute de jurnalista Emilia Șercan în PressOne, Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău s-a sesizat din oficiu și a deschis dosarul penal pentru nedenunțare. Cazul a fost preluat în aceeași zi de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bacău.

Când anchetatorii au instrumentat cazul agresiunii sexuale asupra minorei, în 2023, nu au făcut cercetări pentru posibila infracțiune de nedenunțare, prevăzută de art. 266 din Codul Penal.