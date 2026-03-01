Presa iraniană dezvăluie când a fost ucis de fapt Ali Khamenei

Deși moartea ayatollahului iranian a fost anunțată sâmbătă seara de Israel și SUA și abia duminică noaptea de presa din Iran, acesta a fost ucis sâmbătă dimineața.

Agenția de știri iraniană Fars a oferit primele detalii despre uciderea liderului suprem al Iranului, Ali Khamenei, scrie Al Jazeera.

Aceasta afirmă că Khamenei a fost ucis în biroul său în timp ce „își îndeplinea îndatoririle” în primele ore ale dimineții de sâmbătă.

Potrivit presei iraniene, și fiica, ginerele și nepotul lui Ali Khamenei au fost uciși.

Agenția Fars a raportat că guvernul a declarat 40 de zile de doliu public în urma uciderii lui Khamenei, scrie Al Jazeera.

De asemenea, a anunțat șapte zile de sărbători legale.

În vârstă de 86 de ani, Khamenei conducea Iranul din 1989.