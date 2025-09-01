Presată de Trump, India se apropie de Rusia și de China. Ce transmite imaginea postată de premierul Modi din limuzina blindată a lui Vladimir Putin

Presa de stat rusă a relatat că Putin și Modi au discutat între patru ochi timp de aproape o oră în limuzină. FOTO: AFP / AFP / Profimedia

Întâlnirea bilaterală Modi-Putin din China, de luni, a căpătat o semnificație suplimentară, având loc la câteva zile după ce președintele american Donald Trump a impus taxe suplimentare de 25% asupra importurilor indiene, ridicând totalul taxelor la 50%, scriu Reuters și Associated Press.

Prim-ministrul indian Narendra Modi s-a întâlnit luni cu președintele rus Vladimir Putin, în China, într-o demonstrație de solidaritate, pe fondul tensiunilor acestor țări în relațiile cu SUA.

El s-a întâlnit și cu președintele chinez Xi Jinping, la summitul găzduit de acesta din urmă în Tianjin, în încercarea de a îmbunătăți relațiile cu China.

Modi i-a spus lui Vladimir Putin că India și Rusia au fost alături una de cealaltă chiar și în vremuri dificile.

„Chiar și în cele mai dificile situații, India și Rusia au mers întotdeauna umăr la umăr”, a spus Modi. „Cooperarea noastră strânsă este importantă nu numai pentru popoarele celor două țări, ci și pentru pacea, stabilitatea și prosperitatea globală”, a spus premierul indian.

De partea cealaltă, Putin i s-a adresat lui Modi în rusă cu formula „dragă prieten”.

Împreună în limuzină

„Rusia și India au menținut relații speciale timp de decenii, relații de prietenie și încredere. Aceasta este baza pentru dezvoltarea relațiilor noastre în viitor”, a spus Putin.

În marja reuniunii Organizației de Cooperare de la Shanghai (SCO) din orașul portuar Tianjin din China, Modi l-a ținut de mână pe Putin în timp ce se îndreptau spre președintele chinez Xi Jinping. Toți trei au zâmbit în timp ce vorbeau, înconjurați de traducători.

Ulterior, Modi a postat pe X o fotografie cu el și Putin în limuzina blindată rusă Aurus folosită de șeful Kremlinului.

After the proceedings at the SCO Summit venue, President Putin and I travelled together to the venue of our bilateral meeting. Conversations with him are always insightful. pic.twitter.com/oYZVGDLxtc — Narendra Modi (@narendramodi) September 1, 2025

Presa de stat rusă a relatat că Putin și Modi au discutat între patru ochi timp de aproape o oră în limuzină.

Putin călătorește adesea cu limuzina Aurus în deplasările sale în străinătate și, ocazional, le-a oferit și altor lideri ocazia unei plimbări cu mașina – sau chiar le-a dăruit o astfel de mașină, cum s-a întâmplat în cazul liderului nord-coreean Kim Jong Un, în 2024.

Modi a profitat de reuniunea SCO pentru a saluta inițiativele de pace menite să pună capăt conflictului dintre Rusia și Ucraina și a îndemnat părțile implicate să avanseze în mod constructiv.

„Pentru a pune capăt conflictului cât mai curând posibil și a instaura pacea permanentă, trebuie să găsim o soluție. Este o chemare a întregii umanități”, a declarat Modi.

Cei mai mari cumpărători de petrol rusesc

Întâlnirea bilaterală Modi-Putin a căpătat o semnificație suplimentară, având loc la câteva zile după ce președintele american Donald Trump a impus taxe suplimentare de 25% asupra importurilor indiene, ridicând totalul taxelor la 50%.

Măsura a fost luată pentru a sancționa achiziția de petrol rusesc la preț redus de către India. China și India sunt de altfel cei mai mari cumpărători de țiței din Rusia, al doilea exportator mondial.

Washingtonul a avertizat în repetate rânduri guvernul de la New Delhi să nu mai cumpere țiței rusesc, care, potrivit SUA, finanțează războiul purtat de Moscova în Ucraina.

India și-a apărat decizia, spunând că importurile sunt esențiale pentru satisfacerea nevoilor energetice crescânde ale celor 1,4 miliarde de locuitori.

Analiștii au afirmat că taxele ridicate impuse de Trump și atitudinea generală agresivă a Casei Albe au recalibrat în mod involuntar un proces prin care New Delhi caută o cooperare mai strânsă cu China și Rusia.

Sub presiunea SUA

„Deși reangajarea relațiilor dintre India și China a început cu mult înainte de Trump, politicile sale accelerează un proces prin care India pare să colaboreze mult mai strâns cu China și Rusia pentru a respinge unilateralismul economic pe care îl observă din partea SUA”, a declarat pentru Associated Press Harsh Pant, vicepreședinte pentru politică externă al think tank-ului Observer Research Foundation din New Delhi.

Ashok Malik, de la firma de consultanță Asia Group, cu sediul în SUA, a declarat și el că „o reangajare economică calibrată între India și China era oricum în curs de desfășurare”, dar că aceasta a căpătat o contextualitate sporită datorită tarifelor impuse de Trump.

Narendra Modi, Vladimir Putin și Xi Jinping în China. FOTO: Indian Prime Minister’s Office / AP / Profimedia

„Și Rusia a simțit oportunitatea politică și optică de a pune cele trei țări în același cadru”, a spus el.

Modi a călătorit în Rusia de două ori anul trecut. Prima a fost o vizită la Moscova pentru discuții cu Putin în iulie – prima sa călătorie în Rusia de la invazia pe scară largă din Ucraina.

Apoi a călătorit la Kazan în octombrie pentru summitul blocului BRICS al economiilor în dezvoltare.

Putin intenționează să meargă în India în decembrie pentru cel de-al 23-lea summit anual India-Rusia, potrivit consilierului său pentru afaceri externe, Iuri Ușakov.

Viziunea lui Xi Jinping

La summit, Xi Jinping și-a exprimat viziunea privind o nouă ordine economică și de securitate globală care acordă prioritate „Sudului Global”, într-o provocare directă adresată Statelor Unite.

„Trebuie să continuăm să luăm o poziție clară împotriva hegemonismului și politicii de putere și să practicăm un multilateralism adevărat”, a spus Xi, într-o aluzie voalată la Statele Unite și la politicile tarifare ale președintelui Donald Trump.

„Guvernanța globală a ajuns la o nouă răscruce”, a adăugat el.

Xi nu a prezentat nicio măsură concretă pentru ceea ce el a numit „Inițiativa de guvernanță globală” – cea mai recentă dintr-o serie de strategii politice ale Beijingului menite să promoveze leadershipul Chinei și să conteste organizațiile internaționale dominate de SUA.

Putin a declarat că SCO a reînviat „multilateralismul autentic”, monedele naționale fiind utilizate din ce în ce mai mult în acordurile reciproce.

„Acest lucru, la rândul său, pune bazele politice și socio-economice pentru formarea unui nou sistem de stabilitate și securitate în Eurasia”, a spus Putin.

„Acest sistem de securitate, spre deosebire de modelele eurocentrice și euro-atlantice, ar lua în considerare în mod autentic interesele unei game largi de țări, ar fi cu adevărat echilibrat și nu ar permite unei țări să-și asigure propria securitate în detrimentul altora.”

Xi a solicitat crearea unei noi bănci de dezvoltare a SCO, ceea ce ar reprezenta un pas important către aspirația de lungă durată a blocului de a dezvolta un sistem de plăți alternativ care să ocolească dolarul american și puterea sancțiunilor SUA.

Beijingul va acorda în acest an ajutor gratuit în valoare de 2 miliarde de yuani (280 de milioane de dolari) statelor membre și împrumuturi în valoare de încă 10 miliarde de yuani unui consorțiu bancar al SCO.

China va construi, de asemenea, un centru de cooperare în domeniul inteligenței artificiale pentru țările SCO, care sunt, de asemenea, invitate să participe la stația de cercetare lunară a Chinei, a adăugat Xi.