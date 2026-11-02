Prescriere într-un dosar de fraudare de fonduri europene. După condamnarea inițială, instanța a dispus rejudecarea procesului

Patru persoane, administratori ai unor firme din judeţul Prahova, condamnate la pedepse de până la 6 ani şi 11 luni de închisoare pentru fraude cu fonduri europene cu prejudiciu de 10 milioane de lei, scapă de sentinţe după ce instanţa a dispus rejudecarea dosarului iar faptele s-au prescris. Decizia nu e definitivă. Pe latură civilă, afaceriştii trebuie să achite prejudiciul. Pentru a scăpa şi de această obligaţie, ei au trecut bunuri imobile pe numele fiicelor lor, informează News.ro.

Omul de afaceri Mihai Matei, ale cărui firme au derulat numeroase contracte cu autorităţi publice în zona municipiului Câmpina, soţia acestuia şi alţi trei oameni de afaceri condamnaţi, în anul 2020, la închisoare cu executare scapă după ce dosarul a fost trimis spre rejudecare, acesta a stat patru ani şi jumătate în instanţă iar faptele s-au prescris.

Tribunalul Prahova, pe rolul căruia a fost înscris dosarul în mai 2022, la mai bine de un an şi jumătate de la condamnarea iniţială, a constatat, luni, 2 noiembrie 2026, că faptele penru care cei patru afacerişti fuseseră trimişi în judecată de DNA şi fuseseră găsiţi vinovaţi s-au prescris.

Pe latură civilă, instanţa a admis actiunea formulată de Ministerul Fondurilor Europene–Direcţia Generală Programe Competivitate–Autoritatea de Management pentru Programul Sectorial Creşterea Competivităţii Economice şi a decis obligarea a trei dintre cei patru afacerişti şi a firmelor administrate de aceştia, în solidar, la plata sumei de 9.671.226,46 lei, al patrulea inculpat, fiind obligat să plătească doar până la concurenţa sumei de 3.342.667,51 lei.

Instanţa a menţinut sechestrul pus de procurori pe mai multe bunuri imobile pe care cei doi soţi le trecuseră, în acte, în anul 2014 fiicelor lor minore la acel moment. Rămân sub sechestru asigurător şi bunuri ale firmelor inculpate: o staţie de preparare betoane şi mortare 120mc/h marca Lintec, o staţie de mixturi asfaltice marca Benninghoven, dar şi părţi sociale şi conturi bancare care aparţin inculpaţilor persoane fizice.

În 2020, omul de afaceri Mihai Matei a fost condamnat de Tribunalul Prahova la şase ani şi 11 luni de închisoare pentru instigare la prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene, instigare la săvârşirea infracţiunii de fals în declaraţii, fals în înscrisuri sub semnătură privată, constituire a unui grup infracţional organizat, spălare de bani.

Soţia afaceristului, Aurelia Matei, a fost condamnată pentru prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene, la pedeapsa de patru ani închisoare şi pentru constituirea unui grup infracţional organizat, la pedeapsa de patru ani închisoare, iar în urma contopirii pedepsei a rezultat o sentinţă de cinci ani şi patru luni de detenţie.

Alţi doi, administratori de firme, au fost condamnaţi în acelaşi dosar la cinci ani şi nouă luni de închisoare.

Dosarul a fost retrimis spre judecare în 2022.

„Urmărind fraudarea fondurilor nerambursabile, inculpatul Matei Mihai, de conivenţă cu inculpata Matei Liliana Aurelia şi inculpaţii Vlădilă Cătălin, administrator al S.C. Maktub S.R.L. Tecuci şi Anghel Avram, administrator al S.C. Leasimat S.R.L., în calitate de ofertanţi, au constituit un grup infracţional organizat având ca scop manipularea procedurii de achiziţie, în sensul depunerii de diligenţe pentru pregătirea ofertelor (prin iniţierea unor asocieri între societăţile acestora cu producătorii utilajelor sau al susţinerii ferme din partea acestora) şi implicit al stabilirii preţului de ofertare astfel încât societăţile controlate de aceştia să obţină punctajul necesar câştigării selecţiei de oferte iar valoarea utilajelor să fie în mod artificial crescută”, notau procurorii DNA la momentul trimiterii în judecată a dosarului.

Decizia din 2 noiembrie 2026 a Tribunalului Prahova poate fi atacată cu apel.