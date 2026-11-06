Președinta CCR vorbește despre anularea alegerilor din 2024. „A atras atenția lumii”

Preşedintele Curţii Constituţionale, Simina Tănăsescu, a afirmat că decizia de anulare a alegerilor prezidenţiale din 2024 „a atras atenţia lumii cu privire la riscurile tehnologiilor digitale şi inteligenţei artificiale, în special cu privire la procedurile democratice”, menționând totodată că au existat decizii asemănătoare luate și de curțile constituționale din alte state europene, informează News.ro.

„O Constituţie este construită pe valorile care unesc societatea, şi pe care le statorniceşte. Jurisdicţiile constituţionale sunt chemate să le aplice drept frontiere ale spaţiului democraţiei constituţionale. Acest lucru trebuie să se întâmple şi în timpuri liniştite, şi în vremuri tulburi”, a declarat, vineri, în deschiderea unui eveniment organizat de Asociaţia Curţilor Constituţionale Francofone, preşedintele Curţii Constituţionale, Simina Tănăsescu.

Potrivit acesteia, „esenţa democraţiei constituţionale este încadrarea şi limitarea puterii politice prin Constituţie”: „Ea asigură respectarea statului de drept. Ea presupune respingerea instituţionalizată a oricărei forme de concentrare a puterii în mâinile unei persoane, ale unui grup sau ale unei majorităţi”.

„Prin urmare, democraţia constituţională nu este un oximoron, iar democraţia nu este externă Constituţiei. Justiţia constituţională stă dovadă pentru acest fapt”, a adăugat ea.

Cazurile invocate de Tănăsescu

Simina Tănăsescu a reamintit că, în Austria, Curtea Constituţională a decis reluarea celui de-al doilea tur al alegerilor prezidenţiale din 2016.

„În decembrie 2024, Curtea Constituţională a României a invalidat întregul proces electoral cu privire la alegerea Preşedintelui României, cu consecinţa reluării sale în integralitate. În martie 2025, Curtea Constituţională a Republicii Bulgaria a invalidat parţial rezultatele alegerilor parlamentare din octombrie 2024. Chiar dacă nu este singulară, hotărârea Curţii Constituţionale a României a atras atenţia lumii întregi cu privire la riscurile tehnologiilor digitale şi inteligenţei artificiale, componente ale societăţii informaţionale, în special cu privire la procedurile şi mecanismele democratice”, a mai afirmat preşedintele Curţii Constituţionale.

Simina Tănăsescu apreciază, în acest context, că societatea informaţională se caracterizează printr-un rol tot mai important al informaţiei şi tehnologiei în toate domeniile vieţii umane.

„Aceasta ar trebui să conducă la un salt calitativ al democraţiei, prin intermediul accesului la informaţie şi al unei transparenţe sporite, către o societate a cunoaşterii. Cu toate acestea, trebuie să admitem că în societatea informaţională putem întâlni, uneori, şi o mercantilizare a atenţiei umane”, a mai declarat preşedintele CCR.

Austria a anulat în 2016 al doilea tur al alegerilor prezidențiale, din cauza unor nereguli mai degrabă tehnice, legate de numărarea voturilor. Curtea Constituțională a invalidat atunci rezultatele celui de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale în care ecologistul Alexander Van der Bellen câștigase in extremis în fața candidatului extremei dreapta Norbert Hofer.

Judecătorii nu au notat fraude sau manipulări în timpul scrutinului, ci o serie de neglijențe: mai multe zeci de mii de buletine de vot prin corespondență au fost numărate fie în afara orelor legale, fie de persoane neautorizate. Turul secund a fost câștigat în cele din urmă tot de Van der Bellen, cu o diferență mai mare.

Pe 27 februarie 2025, Curtea Constituțională a Bulgariei a anulat parțial rezultatele alegerilor parlamentare din octombrie 2024, din cauza unor neregularități legate de centralizarea datelor din secțiile de votare și a dispus reluarea procesului de contabilizare a rezultatelor.