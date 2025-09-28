VIDEO Președinta Maia Sandu a votat: „Haideți să arătăm lumii că suntem oameni demni, care nu-și vând țara” / Ce spune despre un „scenariu prost” al rezultatelor

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a votat duminică, la ora 9:00, pentru alegerile parlamentare de peste Prut. După vot, președinta a oferit declarații presei. Ea a vorbit despre „primejdia” în care se află Moldova și despre parcursul pro-european al țării pe care o conduce.

În declarațiile sale de după vot, Maia Sandu a subliniat de mai multe ori că este important ca oamenii să meargă să voteze. Ea a făcut de multe ori referire și la Rusia.

„Am votat pentru un Parlament cu care să construim în continuare Moldova europeană. Dragi cetățeni, vă invit să mergeți la vot. Moldova, casa noastră, este în primejdie și are nevoie de ajutor. O puteți salva astăzi cu votul vostru, mâine ar putea fi prea tarziu. Votul vostru trebuie să decidă soarta țării, nu voturile cumpărate. Haideți să arătăm lumii că suntem oameni demni, care nu-și vând țara, să nu le permitem hoților și trădătorilor să ne vândă țara. Suntem o țară mică, dar voinică”, a spus Maia Sandu.

„Astăzi trebuie să ne apărăm țara”

Președinta Republicii Moldova a vorbit din nou și despre implicarea Rusiei în alegerile din țara pe care o conduce.

„Federația Rusă s-a implicat masiv în alegeri, am vorbit și eu, au vorbit și instituțiile noastre: de la încercări de cumpărare a voturilor, instruirea unor tineri pentru a organiza violențe, acțiuni de destabilizare, am văzut cu toții cum au fost luați moldoveni și instruiți să posteze filmulețe. Moldovenii trebuie să decidă pentru Moldova și astăzi trebuie să ne apărăm țara”, a spus Sandu.

Întrebată dacă are informații despre posibile incidente sau tentative de destabilizare, Maia Sandu i-a rugat din nou pe oameni să meargă să voteze: „Toate informațiile sunt și vor fi prezentate de către instituțiile de ordine. Statul face tot pentru ca cetățenii să fie în siguranță. Nu vă fie frică. E dreptul nostru, suveran, să votăm”.

Cu cine ar putea face PAS majoritatea în viitorul Parlament

Președinta Maia Sandu a fost întrebată și despre viitoarea majoritate din Parlamentul Republicii Moldova, respectiv cu cine ar putea face PAS, partidul din care provine și ea, majoritatea.

„Doar oameni care cu adevărat care cred în Republica Moldova și în valorile europene pot forma o majoritate pro-europeană în Parlament, doar așa putem merge mai departe”, a spus scurt ea.

La un moment dat, Maia Sandu a vorbit și în limba engleză, pentru presa internațională prezentă la Chișinău să relateze despre alegerile parlamentare: „Noi, moldovenii, suntem suficient de puternici. Moldova va continua drumul său european”, a spus Sandu în engleză.

„Este un moment foarte important, când trebuie să dovedim dragostea noastră de țară și să mergem la vot. Îi rog și pe cei care nu și-au făcut planuri să meargă neapărat la vot. Mâine s-ar putea să fie prea târziu”, a continuat, mai târziu, Maia Sandu în limba română.

Ce crede Maia Sandu că se va întâmpla „într-un scenariu prost”

Președinta Maia sandu a spus că propaganda Rusiei „sugerează că nu sunt alegeri corecte, în situația în care ei pun presiune pe procesul nostru electoral”.

„Într-un scenariu prost, noi vom continua să luptăm pentru democrație, dar e clar că va fi mult mai greu și complicat. În acest scenariu prost trebuie să amânăm mult integrarea europeană. Ne trebuie un scenariu bun”, a spus Maia Sandu, explicând miza alegerilor de astăzi.