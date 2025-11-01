Președinta Tanzaniei și-a adjudecat un nou mandat cu 98% din voturi. Opoziția denunță „o parodie a democraţiei”

Președinta Tanzaniei Samia Suluhu Hassan a câștigat un nou mandat, obținând aproape 98% din voturi la scrutinul de miercuri, potrivit BBC. Victoria zdrobitoare a fost catalogată drept o „parodie a democraţiei” de către un purtător de cuvânt al principalului partid de opoziţie, Chadema, exclus din cursa electorală, potrivit AFP.

Ţara din Africa de Est a fost cuprinsă de violenţe miercuri, ziua alegerilor prezidenţiale şi parlamentare care s-au desfăşurat fără opoziţie, cei doi principali adversari ai şefului statului fiind fie închişi, fie descalificaţi, scrie News.ro.

„Este o parodie a democraţiei. Ce s-a întâmplat în 29 octombrie nu a fost pur şi simplu o alegere, prin urmare, orice rezultat care decurge din aceasta este ilegitim”, a declarat John Kitoka, asigurând că observatorii lor au raportat că „cel puţin 800 de persoane” au fost ucise de forţele de ordine în timpul manifestaţiilor împotriva puterii din această săptămână.

„Solicităm intervenţia unui organism credibil pentru a supraveghea noi alegeri”, a mai spus el pentru AFP.

Potrivit comisiei electorale, Hassan a obţinut peste 97,66% din voturi, adică 31,9 milioane de voturi din 32,7 milioane înregistrate, cu o rată oficială de participare estimată la aproape 87%, în contrast cu observaţiile AFP şi ale observatorilor privind prezenţa scăzută la urnele de vot.

„Este imposibil”, a estimat Kitoka. „Nimeni nu s-a prezentat la urne pentru a vota, este pur şi simplu ridicol”.

În ziua alegerilor, jurnaliştii de la AFP au auzit focuri de armă intense în timp ce sute de persoane protestau, incendiind în special o secţie de poliţie. Protestele s-au extins în toată ţara şi au continuat până vineri.

O ceremonie de învestitură va avea loc sâmbătă, a anunţat televiziunea de stat, potrivit informaţiilor transmise telefonic de un jurnalist AFP, din cauza întreruperii internetului în această ţară de 68 de milioane de locuitori, existând temeri de noi violenţe.

Un bilanţ anterior de 700 de morţi a fost calificat ca „destul de credibil” de o sursă diplomatică, care a raportat „sute de morţi”. O sursă din domeniul securităţii intervievată de AFP a primit informaţii similare.