Președintele ciprioților turci, susținut de Erdogan, a pierdut alegerile. Câștigătorul vrea relansarea discuțiilor cu ciprioții greci

Aproape 63% dintre alegătorii care s-au prezentat la alegerile prezidențiale din nordul Ciprului, teritoriu separatist a cărui revendicare de statalitate este recunoscută doar de Turcia, au votat pentru fostul prim-ministru Tufan Erhurman, în detrimentul președintelui în exercițiu, Ersin Tatar, potrivit Reuters și AFP.

Politicianul de centru-stânga Turfan Erhuman a obținut 62,8% din voturi, câștigând cu o platformă de revigorare a discuțiilor cu ciprioții greci despre viitorul insulei. Actualul lider, naționalistul Ersin Tatar, care s-a bucurat de susținerea președintelui turc Recep Tayyip Erdogan, a avut un scor de 35,8%.

Insula Cipru este divizată din 1974, când o invazie turcă, lansată în urma unei lovituri de stat care a avut loc la Nicosia cu susținerea juntei militare din Grecia de la acea vreme, a dus în cele din urmă la crearea Republicii Turce a Ciprului de Nord.

Republica Cipru, recunoscută internațional, este membră a Uniunii Europene și controlează sudul insulei, unde majoritari sunt ciprioții greci.

Dacă Tatar a urmat linia turcă a soluției cu două state în Cipru, Erhuman a indicat că este în favoarea unui stat federal care să includă ambele părți ale insulei, promițând că va analiza o posibilă soluție în acest sens.

Președintele cipriot și liderul ciprioților greci Nikos Christodoulides l-a felicitat pe Erhuman, afirmând că vrea reluarea discuțiilor de pace.

Ultima rundă majoră de discuții de pace a eșuat în Elveția în 2017.

Liderii celor două tabere s-au întâlnit în iulie la sediul ONU din New York pentru discuții care au fost salutate drept „constructive” de către șeful ONU, Antonio Guterres.

Președintele Ciprului de Nord este mandatat să reprezinte comunitatea cipriotă turcă în negocierile cu ciprioții greci, care reprezintă Ciprul în Uniunea Europeană și au un cuvânt de spus în aspirațiile Turciei de a adera la blocul comunitar.