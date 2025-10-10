Președintele Comitetului Nobel a fost întrebat direct despre eforturile lui Trump de a câștiga Premiul Nobel pentru Pace

Premiul Nobel pentru Pace 2025, râvnit de președintele american Donald Trump, a fost acordat liderei opoziției din Venezuela Maria Corina Machado. După decernarea premiului, președintele Comitetului Nobel norvegian a fost întrebat direct despre campania de lobby a lui Trump de a câștiga distincția.

Întrebat de jurnaliști despre eforturile de lobby ale lui Trump pentru a câștiga premiul, președintele comitetului Nobel, Jørgen Watne Frydnes, spune că comitetul primește mii de scrisori în fiecare an.

Membrii comitetului iau însă decizia într-o cameră „plină de curaj și integritate”, a spus el, citat de The Guardian.

Comitetul a ales să se concentreze asupra Venezuelei în acest moment, într-un an dominat de declarațiile publice repetate ale președintelui american Donald Trump, care susținea că merită Premiul Nobel pentru Pace, notează Reuters.

Înainte de anunț, experții în materie de premii au declarat că Trump nu va câștiga premiul, deoarece el destramă ordinea internațională pe care Comitetul Nobel o prețuiește.

Trump și-a exprimat de mult timp convingerea că ar trebui să primească Nobelul pentru Pace pentru „eforturile sale extraordinare de consolidare a diplomației internaționale și a cooperării între popoare”.

Luna trecută, la ONU, Trump a afirmat că a pus capăt „la șapte războaie interminabile”, spunându-le liderilor mondiali: „Toată lumea spune că ar trebui să primesc premiul Nobel pentru pace”.

Premiul Nobel pentru Pace este în valoare de 11 milioane de coroane suedeze sau aproximativ 1,2 milioane de dolari.