BREAKING Premiul Nobel pentru Pace din 2025 a fost câștigat de Maria Corina Machado

Comitetul Nobel norvegian a anunțat vineri după-amiaza că laureatul din 2025 al prestigiosului Premiu Nobel pentru Pace este Maria Corina Machado „pentru munca ei neobosită de promovare a drepturilor democratice ale poporului venezuelean și pentru lupta ei de a obține o tranziție justă și pașnică de la dictatură la democrație”.

„Premiul Nobel pentru Pace din 2025 este acordat unei curajoase și devotate apărătoare a păcii – unei femei care ține vie flacăra democrației în mijlocul unei întunecimi tot mai adânci. În calitate de lider al mișcării pentru democrație din Venezuela, Maria Corina Machado este unul dintre cele mai remarcabile exemple de curaj civic din America Latină în timpurile recente”, afirmă Comitetul Nobel în comunicatul de presul publicat odată cu anunțarea câștigătorului.

„Doamna Machado a fost o figură esențială și unificatoare într-o opoziție politică ce fusese cândva profund divizată – o opoziție care a găsit un teren comun în cererea pentru alegeri libere și un guvern reprezentativ”, subliniază Comitetul Nobel.

Știre în curs de actualizare.

Anul trecut, Premiul Nobel pentru Pace a fost acordat organizației japoneze „Nihon Hidankyo”, alcătuită din supraviețuitori ai bombardamentelor nucleare asupra orașelor Hiroshima și Nagasaki.

Toate premiile Nobel sunt decernate la Stockholm, în Suedia, cu excepţia Premiului Nobel pentru Pace, care este acordat la Oslo, conform instrucțiunilor lăsate de inventatorul suedez Alfred Nobel în testamentul său.

Toate Premiile Nobel acordate în 2025

Ca în fiecare an, Premiul Nobel pentru Pace a fost al cincilea și penultimul anunțat în 2025.

Luni, 13 octombrie, va fi anunțat câștigătorul Premiului în științe economice în memoria lui Alfred Nobel, ultimul dintre premiile Nobel acordate în fiecare an.