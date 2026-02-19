Președintele Dan, detalii despre pregătirea vizitei la Casa Albă. Care este „cel mai important lucru” în relația bilaterală cu SUA

Președintele Nicușosr Dan a afirmat, joi seara, la Antena 3, că se poartă discuții pe mai multe paliere cu oficialii de la Washington, inclusiv legate de pregătirea vizitei sale la Casa Albă. Întrebat ce și-ar dori cel mai mult de la președintele Donald Trump, Nicușor Dan a menționat continuarea prezenței militare americane în România.

Nicușor Dan a spus că lucrurile „au reintrat în normal” în relația cu Statele Unite, după momentul anulării alegerilor prezidențiale din România care au survenit în perioada schimbării de administrație la Washington.

Despre întâlnirea de joi cu președintele Donald Trump, Nicușor Dan a spus că nu au fost abordate chestiuni substanțial, din cauza specificului întrunirii Consiliului pentru Pace.

„Dincolo de faptul că a fost o interacțiune călduroasă, au fost amabilități, nu chestiuni de substanță. Ni s-a reiterat această simpatie a președintelui Trump pentru România”, a comentat Dan.

În schimb, președintele a spus că se lucrează la nivel bilateral pe proiecte importante. „În primul rând, cele două elemente esențiale sunt securitatea și economia, Se lucrează pe mai mute elemente unor potențial colaborări economice substanțiale care trebuie concretizate. La începutul lunii martie, noul ambasador al SUA va ajunge la București și asta va dinamiza relația pe care o avem și la un moment dat, destul de apropiat, proiectele economice vor ajunge la o maturitate care să le permită să se realizeze”, a precizat Nicușor Dan.

Întrebat care este cel important lucru pe care i l-ar cere președintelui Donald Trump, Nicușor Dan a răspuns: „Faptul că avem soldați americani în România este foarte bine pentru România. Cel mai important lucru în relația bilaterală este continuarea prezenței militare americane în țara noastră.”

Președintele român a spus că există o discuție cu partenerii americani, precum și cu cei europeni pe tema minereurilor rare, precizând că-și dorește investiții din partea SUA, precum și a UE în exploatarea și prelucrarea resurselor de care dispune România. În plus, a evocat și colaborarea în domeniul energetic, cu un interes deosebit pentru reactoarele 3 și 4 ale centralei atomoelectrice de la Cernavodă.