Președintele Elveției „înțelege indignarea” Italiei. Ce spune despre decizia magistraților de a-l elibera pe patronul barului din Crans-Motana

Președintele elvețian Guy Parmelin a declarat că magistrații au acționat independent când l-au eliberat sub cauțiune pe patronul barului din Crans-Motana, dar că indignarea Italiei față de acest eveniment este de înțeles, transmite Reuters.

Un incendiu care a avut loc în noaptea de Revelion într-un bar din stațiunea elvețiană de schi Crans-Motana s-a soldat cu moartea a 40 de persoane, printre care și șase cetățeni italieni. Au fost răniți alți peste 100 de oameni.

Sâmbătă, guvernul italian a criticat decizia magistraților elvețieni de a-l elibera pe Jacques Moretti, care deține barul alături de soția sa, și a descris-o drept „un afront grav și o nouă rană provocată familiilor victimelor tragediei”. În plus, Roma a anunțat că și-a rechemat ambasadorul din Elveția pentru consultări.

„Este o măsură diplomatică obișnuită”

Președintele Guy Parmelin a declarat, duminică, pentru publicația italiană Corriere della Sera, că Elveția încă nu a fost informată oficială cu privire la decizia de rechemare a ambasadorului italian.

„Este o măsură diplomatică obișnuită (…), după consultări ambasadorul se va întoarce în Elveția”, a declarat Parmelin. „Nu este treaba politicienilor să se amestece în sistemul judiciar. Cu siguranță putem înțelege indignarea”, a adăugat liderul elvețian.

Duminică, în cadrul unor declarații pentru același cotidian, premierul italian Giorgia Meloni a îndemnat Elveția să țină cont de apelul Romei de a fi stabilită o echipă comună de anchetă.

Jacques Moretti, care deține barul alături de soția sa, a fost eliberat, vineri, după achitarea unei cauțiuni de 200.000 de franci elvețieni (circa 215.000 de euro). Atât el, cât și Jessica Moretti fac obiectul unei anchete penale pentru „omor din neglijență, leziuni corporale din neglijență și incendiu din neglijență”, potrivit AFP.