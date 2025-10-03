Președintele Iranului insistă pentru mutarea capitalei de la Teheran din cauza unei crize prelungite pentru care nu se întrevede vreo soluție

Președintele iranian Masoud Pezeshkian (în centrul grupului de oficiali), în timpul unei vizite pe care a efectuat-o pe 23 ianuarie 2025 pentru a vedea efectele secetei asupra râului Karun, FOTO: Iranian Presidency-ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Președintele Iranului a declarat că țara nu are altă opțiune decât să își mute capitala de la Teheran spre sud, din cauza extinderii lipsei de surse adecvate de apă și a altor probleme precum tasarea terenului, relatează The Guardian.

Masoud Pezeshkian a afirmat joi că a prezentat încă de anul trecut această propunere liderului suprem, ayatollahul Ali Khamenei. El a recunoscut că ideea a fost puternic criticată, dar a susținut că acumularea crizelor legate de resurse este atât de gravă încât Iranul are acum obligația de a-și muta capitala și că nu mai există nicio alternativă.

Considerat un moderat reformist, a câștigat surprinzător alegerile prezidențiale organizate de Iran în vara anului trecut, după ce fostul președinte, ultraconservatorul Ebrahim Raisi, a murit într-un accident de elicopter alături de mai mulți membri ai cabinetului său.

Pezeshkian a făcut declarațiile despre mutarea capitalei țării în timpul unei vizite pe care a efectuat-o în provincia Hormozgan, situată la Golful Persic, vizavi de Dubai.

„Această regiune se află pe țărmurile Golfului Persic și oferă acces direct la apele deschise, precum și posibilități de dezvoltare a comerțului și a relațiilor economice. Dacă privim altfel potențialul acestei regiuni, putem crea o zonă foarte prosperă și avansată. Nu este suficient să acceptăm situația actuală și să nu elaborăm o hartă științifică, precisă și adaptată local pentru viitor”, a spus el.

„Problemele cu care se confruntă în prezent țara ne obligă să orientăm calea dezvoltării spre Golful Persic. Teheran, Karaj și Qazvin se confruntă în prezent cu o criză a apei, iar această criză nu poate fi ușor rezolvată”.

Consumul de apă al Teheranului este uriaș pentru Iran

Teheranul a crescut până la un oraș cu peste 10 milioane de locuitori și consumă aproape un sfert din rezervele totale de apă ale Iranului.

Foști președinți au ridicat, de asemenea, problema mutării capitalei, printre care Hassan Rouhani, care chiar a elaborat un plan cu mai multe opțiuni. El a condus Iranul între 2013 și 2021.

Pezeshkian a tras de multă vreme semnale de alarmă privind agravarea crizei apei în Iran. Joi, el a declarat: „Anul trecut, cantitatea de precipitații a fost de 140 mm, în timp ce media standard este de 260 mm; asta înseamnă că precipitațiile au scăzut cu aproximativ 50–60%. Situația din acest an este la fel de critică”. The Guardian amintește că unele estimări recente indică o cantitate de precipitații în 2025 de puțin sub 100 mm.

„Scăderea nivelului apei din spatele barajelor, secarea unor fântâni și costurile ridicate ale transportului de apă din alte zone arată toate necesitatea unei schimbări de abordare. Dacă dorim să transportăm apă din această regiune până la Teheran, costul va fi de până la 4 euro pe metru cub”, a explicat Masoud Pezeshkian.

Barajele Teheranului furnizau în mod normal 70% din apa capitalei, iar restul de 30% provenea din resurse subterane. Totuși, precipitațiile reduse și creșterea evaporării au diminuat aportul barajelor și au sporit presiunea asupra apelor freatice.

„Dezvoltarea fără a ține cont de impactul asupra resurselor și cheltuielilor nu va duce decât la distrugere. Dacă cineva nu poate stabili acest echilibru, dezvoltarea sa este sortită eșecului”, a mai declarat președintele iranian.

El a amintit de asemenea că în unele zone ale capitalei terenul se tasează cu până la 30 cm pe an. „Aceasta este o catastrofă și arată că apa de sub picioarele noastre se epuizează”, a subliniat el.