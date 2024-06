Președintele Iranului, Ebrahim Raisi, a murit în accidentul de elicopter. Funeralii marți, cinci zile de doliu național. Alegerile prezidențiale au fost stabilite pe 28 iunie

Preşedintele iranian Ebrahim Raisi și ministrul de Externe Hossein Amir-Abdollahian au murit într-un accident de elicopter produs duminică în zona muntoasă din apropierea graniţei cu Azerbaidjanul. Decesul lui Raisi – văzut drept potenţial succesor al liderului suprem, ayatollahul Ali Khamenei – a fost confirmat luni dimineață de oficialii iranieni. În accident au murit toate cele nouă persoane aflate la bordul elicopterului.

Agenția de stat Mehr și vicepreședintele iranian Mohsen Mansouri au confirmat decesul tuturor pasagerilor aflați la bordul elicopterului, după o noapte de căutări. Aparatul de zbor făcea parte dintr-un convoi de trei elicoptere ce transportau oficiali iranieni într-o vizită în nord-vestul ţării. Două dintre elicoptere au aterizat fără probleme în oraşul Tabriz.

Erdogan anunță o zi de doliu național în Turcia

Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a decretat luni o zi de doliu național în urma morții președintelui iranian Ebrahim Raissi într-un accident de elicopter produs duminică.

„În cadrul reuniunii cabinetului nostru, am decis să declarăm o zi de doliu național în țara noastră pentru a împărtăși durerea profundă resimțită de poporul iranian”, a declarat șeful statului turc într-un discurs televizat.

„Prezentăm încă o dată condoleanțe fraților noștri iranieni”, a adăugat Erdogan, care declarase mai devreme luni că se „roagă pentru mila lui Dumnezeu pentru dragul meu coleg și frate” Ebrahim Raissi.

SUA spun că președintele iranian Raissi avea „sânge pe mâini”

Președintele iranian Ebrahim Raissi, decedat într-un accident de elicopter, „era un om cu mult sânge pe mâini”, a comentat luni purtătorul de cuvânt al Casei Albe, John Kirby.

Regretatul președinte era „responsabil de încălcări atroce ale drepturilor omului” în Iran, a adăugat el, deși Statele Unite au prezentat totuși oficial condoleanțe Iranului.

Papa Francisc i-a transmis luni condoleanțe liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, în urma decesului președintelui Ebrahim Raisi în accidentul de elicopter.

„Încredințând sufletele celor decedați milostivirii Celui Atotputernic și, cu rugăciuni pentru cei care plâng pierderea lor, în special pentru familiile lor, trimit asigurarea apropierii spirituale de națiunea iraniană în aceste momente dificile”, a scris Papa Francisc, în limba engleză, într-o telegramă adresată ayatollahului Khamenei, potrivit AFP.

Iranul a cerut ajutorul Statelor Unite după prăbușirea elicopterului în care și-a pierdut viața președintele Ebrahim Raisi, a anunțat luni Departamentul american de Stat, fără a oferi mai multe detalii, scrie AFP.

„Nu voi intra în detalii, dar guvernul iranian ne-a cerut asistență”, a declarat în fața presei purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Matthew Miller, precizând că Statele Unite nu au putut face acest lucru „în mare parte din motive logistice”.

De asemenea, SUA au transmis „condoleanțele oficiale” pentru moartea președintelui iranian și a celorlalți oficiali în accidentul de elicopter.

„Pe măsură ce Iranul își va alege un nou președinte, ne reafirmăm sprijinul pentru poporul iranian și pentru lupta lui pentru respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale”, a mai declarat luni Matthew Miller, potrivit BBC News.

Secretarul american Apărării, Lloyd Austin, a declarat, de asemenea, că nu există un impact imediat asupra securității SUA în urma morții lui Raisi și că Washingtonul nu cunoaște cauza prăbușirii elicopterului, dar nu contestă faptul că a fost un accident.

„Continuăm să monitorizăm situația, dar nu avem nicio perspectivă asupra cauzei accidentului”, a adăugat Austin.

Iranul a anunțat luni că va organiza alegeri prezidențiale pe data de 28 iunie, anunță presa de stat, după moartea președintelui Ebrahim Raisi și a anturajului său în accidentul de elicopter de duminică.

„Calendarul alegerilor a fost aprobat în cadrul reuniunii șefilor sistemului judiciar, guvernului și parlamentului”, a precizat televiziunea de stat, potrivit AFP.

„În conformitate cu acordul inițial al Consiliului Gardienilor, s-a decis că al 14-lea scrutin prezidențial va avea loc pe 28 iunie”, a adăugat aceeași sursă.

Membrii Consiliului de Securitate al ONU au ţinut luni un moment de reculegere în memoria preşedintelui iranian Ebrahim Raisi şi a ministrului de externe Hossein Amirabdollahian, scrie AFP. Consiliul „transmite condoleanţele familiilor lor şi poporului Republicii Islamice Iran”, a declarat ambasadorul Mozambicului, Pedro Commissario Afonso, preşedintele în exerciţiu al Consiliului de Securitate, înainte ca toţi reprezentanţii să se ridice pentru a păstra un moment de reculegere, inclusiv adjunctul ambasadorului SUA, Robert Wood.

Șeful Statului Major al forțelor armate iraniene, Mohammad Bagheri, a ordonat o anchetă privind cauza prăbușirii elicopterului în care și-au pierdut viața președintele Ebrahim Raisi și ministrul de externe Hossein Amir-Abdollahian, a anunțat agenția de presă Tasnim.

O delegație de rang înalt, care va include experți tehnici și care va fi condusă de un comandant militar, se va deplasa la locul accidentului.

Moartea președintelui iranian Ebrahim Raisi în accidentul de elicopter de duminică dă peste cap planurile adepților liniei dure care doreau ca acesta să îi succeadă liderului suprem, ayatollahul Ali Khamenei, și va duce la apariția unor rivalități în tabăra lor cu privire la cine va prelua conducerea Republicii Islamice după moartea acestuia, scrie luni Reuters.

Elicopterul care s-a prăbușit duminică în timp ce îi transporta pe președintele iranian și pe ;eful diplomației nu avea sistemul de semnalizare pornit sau nu deținea un astfel de sistem, a afirmat luni ministrul turc al Transporturilor, Abdulkadir Uraloglu, potrivit Reuters.

Uraloglu a declarat în fața presei că, întrucât Iranul se află în zona de responsabilitate a Turciei în ceea ce privește intervenția în caz de urgență, autoritățile au verificat dacă elicopterul a emis vreun semnal după ce au aflat că s-a prăbușit. „Dar, din nefericire, (credem) că cel mai probabil sistemul de semnal a fost oprit sau că elicopterul nu avea acest sistem de semnal”, a spus oficial guvernamental de la Ankara.

Toate activitățile culturale și artistice din Iran vor fi suspendate timp de șapte zile în urma decesului președintelui Ebrahim Raisi, a anunțat luni Ministerul Culturii, potrivit CNN.

Elicopterul care îl transporta pe președintele iranian Ebrahim Raisi s-a prăbușit duminică după amiază, dar a fost nevoie de tot restul zilei și de noaptea care a urmat pentru ca salvatorii să ajungă locul tragediei, luni dimineață, și să constate moartea tuturor celor aflați la bord, scrie AFP.Filmul căutărilor lui Raisi – pe larg pe HotNews.ro.

Rămășițele președintelui iranian Ebrahim Raisi vor fi transferate marți din Tabriz în orașul Mashhad, din nord-estul Iranului, unde acesta s-a născut în 1960, potrivit agenției iraniene Fars.

Marți, la ora locală 9.00, o procesiune mare va acompania trupurile victimelor accidentului aviatic din Piața Martirilor din Tabriz spre aeroportul orașului. De aici, trupurile vor fi mutate în Mashhad.

Guvernul iranian s-a reunit pentru prima dată de la moartea președintelui Ebrahim Raisi. Cu această ocazie, președintele interimar a subliniat că accidentul aviatic este „un incident serios”, dar „nu vom avea nicio perturbare” în a conduce țara, potrivit Reuters.

„Toată lumea trebuie să-și continue activitatea în ciuda incidentului. Sub nicio formă nu trebuie ca acest incident tragic să interfereze cu guvernul și conducere țării noastre”, a precizat Mohammad Mokhber.

Președintele rus Vladimir Putin a avut o conversație telefonică cu președintele interimar al Iranului, Mohammad Mokhber, în care au subliniat „intenția comună de a întări mai departe legăturile Rusia-Iran”, precizează Kremlinul, citat de Reuters.

Premierul maghiar Viktor Orban a transmit condoleanțe poporului iranian după moartea președintelui Ebrahim Raisi. „Aș vrea să-mi exprim condoleanțele profunde poporului iranian, după tragicul accident care a luat viețile președintelui Ebrahim Raisi și ministrului de externe Hossein Amir-Abdollahian. Gândurile și rugăciunile noastre sunt alături de poporul Iranului”.

I would like to express my deepest condolences to the Iranian people upon the tragic acccident that took the lives of President Ebrahim Raisi and Foreign Minister Hossein Amir-Abdollahian. Our thoughts and prayers are with the people of Iran.

