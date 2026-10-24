Preşedintele Iranului, o nouă întâlnire cu Putin, la Moscova. „Cooperarea nu a mai fost niciodată atât de strânsă”

Preşedintele iranian Masoud Pezeshkian urmează să se întâlnească marţi cu omologul său rus Vladimir Putin la Moscova, unde va merge pentru a participa la o reuniune a ţărilor exportatoare de gaze, informează sâmbătă AFP.

Rusia şi Iranul, două dintre ţările cele mai puternic sancţionate din lume, întreţin legături politice strânse. Parteneriatul lor militar şi economic s-a consolidat de când Rusia a invadat Ucraina în 2022, scrie France Presse, citată de Agerpres.

„Preşedintele iranian va merge la Moscova pentru a participa la summitul ţărilor exportatoare de gaze care va avea loc marţi, 27 octombrie”, a relatat agenţia de presă Tasnim, citându-l pe ambasadorul Iranului în Rusia, Kazem Jalali.

Cei doi preşedinţi vor discuta despre „cooperarea economică” dintre Iran şi Rusia, dar şi despre „chestiuni geopolitice, internaţionale şi politice”, potrivit ambasadorului iranian.

Vineri, şeful diplomaţiei iraniene Abbas Araghchi a spus pe pagina sa de Instagram că discuţiile dintre Iran şi Rusia vor continua „săptămâna viitoare” la Moscova „în prezenţa preşedinţilor” celor două ţări.

El declarase marţi că cooperarea iraniano-rusă nu a fost niciodată atât de strânsă, cu ocazia primei vizite a omologului său rus Serghei Lavrov în Iran de la începutul războiului din Orientul Mijlociu, declanşat la sfârşitul lunii februarie de lovituri israeliano-americane asupra Teheranului.

La începutul lunii octombrie, preşedintele Putin şi-a asigurat omologul iranian că Rusia era pregătită să contribuie la eforturile de mediere dintre Iran şi SUA în războiul din Orientul Mijlociu.

Negocierile dintre Teheran şi Washington sunt în impas, iar în ultimele zile ameninţările din partea SUA şi a Israelului de a lovi Republica Islamică s-au înmulţit.

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