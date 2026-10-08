Președintele Karol Nawrocki, fost pugilist amator la categoria grea, a intrat în ring cu legendarul Manny Pacquiao

Preşedintele polonez Karol Nawrocki, fost pugilist amator, a înlocuit întâlnirile diplomatice cu mănuşile de box în timpul vizitei sale oficiale din Filipine, participând la o sesiune de antrenament alături de multiplul campion mondial Manny Pacquiao, la Manila.

O înregistrare video distribuită online îl arată pe preşedintele polonez antrenându-se alături de legenda filipineză a boxului. Nawrocki a părut entuziasmat şi zâmbitor pe tot parcursul sesiunii, sub îndrumarea lui Pacquiao, campionul mondial la opt categorii de greutate, scrie News.ro.

Poland’s President Dr. Karol Nawrocki is in the Philippines training boxing with Manny Pacquiao 🇵🇱🇵🇭 https://t.co/8SusdKjBfe — Visegrád 24 (@visegrad24) October 7, 2026

Într-o postare, Pacquiao a precizat: „A fost o onoare să-l antrenez pe Excelenţa Sa Karol Nawrocki, preşedintele Poloniei. Mabuhay!”.

Legenda boxului filipinez este singurul boxer din istorie care a câştigat titluri mondiale importante la opt categorii de greutate diferite şi singurul care a deţinut titluri mondiale pe parcursul a patru decenii distincte.

În iulie 2019, la vârsta de 40 de ani, Pacquiao a devenit cel mai în vârstă campion mondial la categoria welter din istorie, învingându-l pe Keith Thurman pentru titlul WBA (Super).

El a fost ales în International Boxing Hall of Fame (promoţia 2025) şi urmează să fie introdus în US National Boxing Hall of Fame în aprilie 2027.

De asemenea, Pacquiao a ocupat funcţia de senator filipinez între 2016 şi 2022, iar ulterior a candidat fără succes la preşedinţie.

Rolul său public s-a extins din nou recent. La 8 septembrie, preşedintele filipinez Ferdinand Marcos Jr. l-a numit pe Pacquiao secretar şi coordonator principal al Comisiei Naţionale pentru Combaterea Sărăciei, din ţară, încredinţându-i responsabilitatea de a coordona eforturile guvernului în ceea ce priveşte reducerea sărăciei şi reforma socială.

Nawrocki are o legătură personală de lungă durată cu boxul. Înainte de a intra în prima linie a politicii, s-a antrenat ca amator şi a declarat anterior că a concurat la categoria grea pentru clubul Stoczniowiec din Gdańsk.

Într-un interviu din 2020, s-a descris ca fiind un fost campion amator la categoria grea.