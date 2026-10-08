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Președintele Karol Nawrocki, fost pugilist amator la categoria grea, a intrat în ring cu legendarul Manny Pacquiao

Andrei Stan
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Preşedintele polonez Karol Nawrocki, fost pugilist amator, a înlocuit întâlnirile diplomatice cu mănuşile de box în timpul vizitei sale oficiale din Filipine, participând la o sesiune de antrenament alături de multiplul campion mondial Manny Pacquiao, la Manila.

O înregistrare video distribuită online îl arată pe preşedintele polonez antrenându-se alături de legenda filipineză a boxului. Nawrocki a părut entuziasmat şi zâmbitor pe tot parcursul sesiunii, sub îndrumarea lui Pacquiao, campionul mondial la opt categorii de greutate, scrie News.ro.

Într-o postare, Pacquiao a precizat: „A fost o onoare să-l antrenez pe Excelenţa Sa Karol Nawrocki, preşedintele Poloniei. Mabuhay!”.

Legenda boxului filipinez este singurul boxer din istorie care a câştigat titluri mondiale importante la opt categorii de greutate diferite şi singurul care a deţinut titluri mondiale pe parcursul a patru decenii distincte.

În iulie 2019, la vârsta de 40 de ani, Pacquiao a devenit cel mai în vârstă campion mondial la categoria welter din istorie, învingându-l pe Keith Thurman pentru titlul WBA (Super).

El a fost ales în International Boxing Hall of Fame (promoţia 2025) şi urmează să fie introdus în US National Boxing Hall of Fame în aprilie 2027.

De asemenea, Pacquiao a ocupat funcţia de senator filipinez între 2016 şi 2022, iar ulterior a candidat fără succes la preşedinţie.

Rolul său public s-a extins din nou recent. La 8 septembrie, preşedintele filipinez Ferdinand Marcos Jr. l-a numit pe Pacquiao secretar şi coordonator principal al Comisiei Naţionale pentru Combaterea Sărăciei, din ţară, încredinţându-i responsabilitatea de a coordona eforturile guvernului în ceea ce priveşte reducerea sărăciei şi reforma socială.

Nawrocki are o legătură personală de lungă durată cu boxul. Înainte de a intra în prima linie a politicii, s-a antrenat ca amator şi a declarat anterior că a concurat la categoria grea pentru clubul Stoczniowiec din Gdańsk.

Într-un interviu din 2020, s-a descris ca fiind un fost campion amator la categoria grea.