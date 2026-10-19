Președintele liberal de CJ, atac virulent la conducerea PNL: „Primul care trebuie să demisioneze este Ilie Bolojan”

„Niciun penelist din țară nu trebuie să demisioneze din funcțiile politice”, a afirmat luni dimineață preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, liberalul Alin Tișe, într-un atac dur la adresa liderului PNL, Ilie Bolojan.

„Trebuie să demisioneze cei din conducerea incompetentă, care au adus partidul în acest dezastru”, a scris el pe Facebook, după ce Bolojan a anunțat că demnitarii PNL îşi vor depune demisiile din funcții la începutul acestei săptămâni.

Tișe afirmă însă că „oamenii au muncit pentru funcțiile pe care le ocupă. Nu sunt vinovați pentru conducerea și managementul defectuos al celor care au dus partidul în această situație”.

„Primul care trebuie să demisioneze este Ilie Bolojan, împreună cu toți cei incompetenți din conducere”, a susținut el.

„Lăsați oamenii în pace! Nu le decideți voi soarta, viața și viitorul familiilor lor! Nu i-ați întrebat, în țară, pe oameni, dacă vor să fie la putere sau opoziție, ați decis singuri. Acum voi trebuie să plecați primii. Și in regim de urgență! Plecați voi, cei care ați adus partidul aici prin incompetență!”, a adăugat Tișe, care îl contestă de mult pe Ilie Bolojan.

Reacția virulentă a președintelui liberal al Consiliului Județean Timiș vine după ce Ilie Bolojan a spus sâmbătă că demnitarii PNL îşi vor depune demisiile zilele acestea.

„Ca efect al deciziei de a intra în opoziţie, demnitarii susţinuţi de PNL îşi vor depune demisiile în primele zile ale săptămânii următoare şi nu vor mai ocupa posturile care sunt deţinute astăzi cu sprijinul Partidului Naţional Liberal”, a afirmat Ilie Bolojan.