Preşedintele Nawrocki vrea ca Polonia „să înceapă să lucreze” la apărarea sa nucleară

Preşedintele polonez Karol Nawrocki consideră că ţara sa ar trebui să înceapă să dezvolte o apărare nucleară, având în vedere ameninţarea din partea Moscovei, scrie POLITICO.

Într-un interviu acordat duminică televiziunii Polsat, Nawrocki s-a descris ca fiind „un mare susţinător al aderării Poloniei la proiectul nuclear” şi a susţinut că ţara ar trebui să îşi dezvolte strategia de securitate „bazată pe potenţialul nuclear”, citează News.ro.

El a adăugat: „Această cale, cu respectarea tuturor reglementărilor internaţionale, este calea pe care ar trebui să o urmăm. (…) Trebuie să lucrăm în acest sens, pentru a putea începe lucrările. Suntem o ţară situată chiar la graniţa unui conflict armat. Atitudinea agresivă şi imperialistă a Rusiei faţă de Polonia este binecunoscută”.

Comentariile sale vin pe fondul unei dezbateri tot mai intense în mai multe ţări europene cu privire la dezvoltarea propriilor arme nucleare, în contextul ameninţărilor crescânde din partea Moscovei şi al erodării încrederii în Statele Unite.

Prim-ministrul Letoniei, Evika Silina, de exemplu, a declarat la Conferinţa de securitate de la München din acest weekend că „descurajarea nucleară poate oferi noi oportunităţi”.

Între timp, cancelarul german Friedrich Merz a declarat că sunt în curs discuţii cu Franţa despre un mijloc de descurajare european.

Întrebat cum ar putea reacţiona Moscova la un program polonez de arme nucleare, Karol Nawrocki a fost dispreţuitor: „Rusia poate reacţiona agresiv la orice”, a spus el.