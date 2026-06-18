Președintele Nicușor Dan, mesaje în timp ce țara arde

Președintele Nicușor Dan a transmis, joi seară, mai multe mesaje de la Bruxelles, unde a participat la reuniunea Consiliului European. Șeful statului a evitat însă în continuare să vorbească despre turbulențele din țară.

„Împreună cu prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni, am organizat prima reuniune de coordonare a grupului „Prietenii Coeziunii” la nivel de lideri, înaintea discuțiilor privind Cadrul Financiar Multianual (MFF) 2028–2034.

Vom continua să pledǎm pentru un buget al UE ambițios, cu resurse suficiente pentru Politica de Coeziune și Politica Agricolă Comună, precum și pentru consolidarea competitivității generale în întreaga Uniune Europeană”, a scris Nicușor Dan pe pagina sa de Facebook după ora 22:00.

Într-un mesaj publicat cu o oră mai devreme, el a scris despre „importanța asigurării unei complementarități între eforturile UE și ale NATO”.

„La Consiliul European de vară de la Bruxelles, discutăm progrese concrete privind consolidarea capacității de apărare a Uniunii Europene, cu o atenție specială acordată Flancului Estic și operaționalizării proiectului ‘Eastern Flank Watch’”, a anunțat președintele României.

„În același timp, subliniez importanța asigurării unei complementarități solide între eforturile Uniunii Europene și cele ale NATO. Un subiect deosebit de important pe agenda reuniunii este viitorul Cadru Financiar Multianual 2028–2034. Vom avea o primă analiză a cadrului de negociere, care include, pentru prima dată de la publicarea pachetului bugetar de către Comisia Europeană, și propuneri concrete de alocări financiare”, a continuat el.

Nicușor Dan anunță că subiectul dronelor rusești ce încalcă spațiul aerian al României va fi menționat în Consiliul UE

Într-un al treilea mesaj publicat în jurul orei 20:00, el a salutat faptul că în Consiliul European vor fi menționate incursiunile dronelor rusești pe teritoriul României și a anunțat că Slovacia și Portugalia ar fi dispuse să disloce echipamente pentru apărarea României împotriva dronelor:

„Vești bune de la Bruxelles pentru consolidarea securității României! Ca urmare a efortului și muncii depuse de țara noastră, în concluziile Consiliului European va fi menționat subiectul dronelor care au pătruns pe teritoriul național, ceea ce va însemna o atenție suplimentară acordată Flancului Estic și o întărire a proiectelor dedicate, precum Eastern Flank Watch. Mai mult, la Reuniunea miniștrilor apărării ai statelor membre NATO, care a avut loc în această dimineaţă, încă două state, Slovacia și Portugalia, au manifestat disponibilitatea de a disloca echipamente suplimentare în România pentru apărarea împotriva dronelor. Cele două state se adaugă Statelor Unite, Franței, Italiei și Spaniei, țări care contribuie sau au anunțat deja contribuții cu echipamente şi expertiză la efortul nostru de a ne proteja de incursiunea dronelor”.

Ce a transmis președintele de la Bruxelles despre criza politică din țară

Mai devreme în cursul zilei, în cadrul unor comentarii de presă pe care le-a făcut, președintele a afirmat că la Palatul Victoria „va fi un guvern pro-occidental și va fi un guvern care va fi foarte atent cu finanțele și cu reformele”.

El a refuzat să spună dacă ia în calcul și voturile AUR pentru învestirea următorului Guvern. „Nu trebuie să iau eu. Este o discuție care îl vizează pe primul ministru”, a răspuns Nicușor Dan la întrebările jurnaliștilor. Întrebat dacă mai există soluții pentru o majoritate stabilă, el a afirmat:

„Lăsați-mă să mă întorc în țară ca să înțeleg și eu care sunt realitățile. Am desemnat un prim-ministru ca să formeze un Guvern, ca să formeze o majoritate și să ieșim din criza asta. Va fi un guvern pro-occidental și va fi un guvern care va fi foarte atent cu finanțele și cu reformele”.

„Haideți să facem toate comentariile după momentul votului guvernului”, a îndemnat șeful statului după ce a fost întrebat dacă există posibilitatea sau scenariul ca România să intre în rândul statelor UE care au nevoie de dreapta populistă sau radicală pentru a forma un guvern sau o majoritate parlamentară.

Noile mesaje pe care le-a publicat ulterior pe rețelele de socializare joi seara au venit după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit că Dominic Fritz, președinte al USR, este în conflict de interes ca primar al Timișoarei, în dosarul în care a fost acuzat de Agenția Națională de Integritate. El a anunțat că va contesta decizia la CEDO.

De asemenea, Tribunalul Ilfov a decis să suspende cele două decizii luate luni în Biroul Permanent Național al PNL de a nu vota Guvernul Veștea și de a-i exclude din partid pe membrii care vor face acest lucru.

Deciziile justiției, coroborate cu punerea sub control judiciar de către DNA a lui Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte al PNL, mai devreme în cursul zilei, au declanșat o furtună de reacții pe rețelele de socializare.