Președintele Nicușor Dan, prima întâlnire cu diplomaţii români acreditaţi în străinătate

Preşedintele Nicuşor Dan îi va primi astăzi, la Palatul Cotroceni, pe şefii de misiuni diplomatice, şefii oficiilor consulare şi directorii institutelor culturale româneşti, acreditaţi în străinătate.

Potrivit agendei președintelui postate pe site-ul Administraţiei Prezidenţiale, primirea va avea loc la ora 10:00, la Palatul Cotroceni.

Aceasta este prima întâlnire a lui Nicușor Dan, de la preluarea mandatului de președinte, cu diplomaţii români acreditaţi în diferite ţări ale lumii, care anual, la finalul lunii august – începutul lunii septembrie, se reunesc la Bucureşti, notează Agerpres.

Întâlnirea are loc în contextul Reuniunii Anuale a Diplomaţiei Române, organizată de Ministerul Afacerilor Externe sub titlul „Un deceniu al schimbărilor: impactul diplomaţiei române”.

Evenimentul este organizat, conform tradiţiei, în apropierea Zilei Diplomaţiei Române, sărbătorită anual la data de 1 septembrie.