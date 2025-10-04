Președintele PNL al Senatului: „PSD e în coaliție, nu în opoziție” / Ce crede despre scenariul unei guvernări PSD–AUR în 2028

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat sâmbătă, la Prima TV, că PSD rămâne parte a coaliției de guvernare și că a demonstrat acest lucru „la vot”. Liberalul a admis însă că există momente în care unii social-democrați critică deciziile luate în comun, deși acestea au fost aprobate și de miniștrii PSD. Întrebat despre un posibil parteneriat PSD–AUR după 2028, Abrudean a afirmat că „e greu să excludem ceva ce se poate întâmpla peste o perioadă destul de lungă de timp”, dar a adăugat că nu crede că vreun partid „va dori să se asocieze cu un partid ca AUR”.

„Eu cred că PSD este în coaliție, până la urmă a demonstrat la vot că este în coaliție. Sigur mai sunt momente în care prin anumite voci critică deciziile coaliţiei din care face parte. A fost acuzat premierul de faptul că ia decizii singur. În guvern, sigur că premierul are ultimul cuvânt, dar sunt miniştrii acolo care avizează actele normative, proiectele de lege au trecut prin pixul miniştilor PSD, care nu sunt tocmai în ministere de neglijat. Deci e greu să vii să spui că doar premierul a decis. Suntem cu toţii parte a acestei coaliţii, a acestui guvern. Deci guvernul a decis, nu premierul. După aia, sigur poţi să vii să mai critici că nu-ţi convine decizia sau că poate electoratul tău e mai afectat sau nu. Dar până la urmă la vot s-a văzut că şi PSD-ul şi toţi partenerii din coaliţie susţin acest guvern Sunt convins că asta se va întâmpla în continuare”, a spus Abrudean la emisiunea Insider Politic, citat de News.ro.

„Scenariul suspendării președintelui ar crea haos”

Mircea Abrudean a fost întrebat dacă nu crede că PSD va fi înclinat să iasă din coaliţie după congresul în care va fi aleasă conducerea partidului şi dacă nu cumva un astfel de gest ar putea duce la suspendarea preşedintelui Nicuşor Dan.

Abrudean a afirmat că un astfel de scenariu este „foarte puțin probabil și de nedorit”, pentru că ar genera instabilitate.

„Ori noi tocmai asta ne dorim – stabilitate și încredere. Se vede și în relația cu Comisia Europeană, care ne-a mai dat o păsuire și ne lasă cu deficitul de 8,4%, tocmai pentru că are încredere în această construcție și în acest prim-ministru foarte hotărât să facă reforme”, a spus președintele Senatului.

El a adăugat că o eventuală suspendare a președintelui Nicușor Dan „nu poate fi luată în calcul”: „Asta ar crea haos evident, nu ne putem juca de-a suspendatul președinților. Trebuie să existe motive serioase, iar simplele dorințe ale AUR sau ale altora nu sunt suficiente pentru un astfel de demers.”

„Nu cred că cineva va dori să se asocieze cu un partid ca AUR”

Referindu-se la o posibilă guvernare PSD-AUR după 2028, Abrudean a afirmat că nu consideră plauzibil un astfel de scenariu.

„E greu să excludem ceva ce se poate întâmpla peste o perioadă destul de lungă de timp. Eu, sincer, aş exclude-o pentru că nu cred că cineva ar dori să se asocieze cu un partid ca AUR, izolaţionist. PSD face parte din această coaliţie, toate partidele din această coaliţie s-au angajat că până în 2028 sigur că vor susţine un guvern cu rotativa de rigoare format din aceste patru partide. Nu cred că PSD sau oricare alt partid se va alia cu AUR”, a mai precizat preşedintele Senatului.