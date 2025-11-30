Președintele Poloniei și-a anulat întâlnirea cu Viktor Orban, după ce premierul ungar a mers la Vladimir Putin

Preşedintele polonez Karol Nawrocki şi-a anulat o întâlnire cu Viktor Orban, programată pentru joi, 4 decembrie, în urma vizitei a premierului ungar la Moscova, relatează Euronews și Kyiv Post.

„Preşedintele Karol Nawrocki a decis să-şi limiteze programul vizitei în Ungaria exclusiv la summitul liderilor Grupului de la Vişegrad”, a anunţat Marcin Przydacz, şeful biroului de politică externă din cabinetul președintelui polonez.

Potrivit acestuia, Nawrocki ajunge miercuri în Ungaria pentru o vizită de două zile, iar a doua zi liderul de la Varșovia și soția sa aveau programată o vizită oficială la Budapesta, care urma să includă întâlniri cu Orban.

În cadrul summitului, Nawrocki va discuta despre securitatea regională și cooperarea cu președinții Republicii Cehe, Slovaciei și Ungariei, a precizat Przydacz.

Schimbarea programului inițial a venit pe fondul vizitei lui Orban la Moscova, unde s-a văzut cu liderul de la Kremlin.

În întâlnirea sa cu Vladimir Putin, Viktor Orban a declarat vineri că „energia rusă este baza aprovizionării energetice a Ungariei, azi şi în viitor”, notează News.ro.

Premierul ungar a anunţat că încearcă să obţină aprovizionări suplimentare cu petrol şi gaze naturale de la Moscova, în urma unei exceptări de la sancţiuni acordată de către preşedintele american Donald Trump.

Acest lucru contravine politicii Uniunii Europene de limitare a importurilor de energie rusă până în 2027.

Vladimir Putin a apreciat, la rândul său, „poziţia echilibrată” a lui Viktor Orban faţă de invazia la scară mare a Ucrainei de către Rusia în februarie 2022.