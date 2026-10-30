Președintele Poloniei și-a întrerupt zborul spre Senegal după suspendarea șefului Tribunalului Constituțional, în timp ce la Varșovia au izbucnit proteste

Președintele polonez Karol Nawrocki, aflat vineri în avion spre Senegal pentru o vizită programată, a făcut cale-ntoarsă după ce a aflat că poliția a pătruns în sediul celei mai înalte instanțe din Polonia, iar președintele acesteia a fost suspendat din funcție, relatează Reuters.

„Într-un astfel de moment, președintele trebuie să fie în Polonia. Îmi întrerup călătoria spre Senegal. Mă întorc”, a scris el pe platforma X.

W takim momencie Prezydent musi być w Polsce. Przerywam lot do Senegalu. Wracam 🇵🇱 — Karol Nawrocki (@NawrockiKn) October 30, 2026

Tribunalul a anunțat pe site-ul său oficial că președintele instituției, Bogdan Swieczkowski, a fost suspendat vineri.

Tribunalul Constituțional, instanța specializată care se pronunță asupra constituționalității legilor din Polonia, se află de mai mulți ani în centrul controverselor privind sistemul judiciar. Fostul guvern, condus de partidul conservator Lege și Justiție (PiS), a fost acuzat că a politizat instituția prin numirea unor judecători loiali partidului.

Guvernul de coaliție de centru condus de premierul Donald Tusk, care a preluat puterea la sfârșitul anului 2023, a ignorat în mod constant deciziile instanței, contestând legitimitatea acesteia, potrivit TVP World.

Ministrul polonez al Justiției, Waldemar Żurek, a declarat că a solicitat ridicarea imunității președintelui Tribunalului Constituțional, Bogdan Swieczkowski, și vicepreședintelui instituției, Bartłomiej Sochański, pentru a putea fi puși sub acuzare, notează BBC.

Politicieni de dreapta din opoziție, membri ai partidului Lege și Justiție (PiS), s-au adunat în fața sediului instanței din Varșovia pentru a protesta față de această măsură.

Poliția a precizat că oamenii legii au intrat în sediul Tribunalului Constituțional în urma unor incidente petrecute în fața instituției, inclusiv aruncarea unor obiecte periculoase înspre polițiști.

La începutul acestui an, Nawrocki – un aliat al fostului guvern naționalist al Poloniei – a refuzat să primească jurământul a trei dintre cei șase judecători nominalizați de parlament, în timp ce Swieczkowski a blocat preluarea funcției de către judecători aleși de actuala majoritate parlamentară.

„Restabilirea statului de drept este o responsabilitate a guvernului”, a scris premierul Donald Tusk pe X, vineri seară.