Președintele PSD, după ce Gabriela Firea a anunțat că nu candidează la PMB: „Daniel este favoritul”

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a vorbit sâmbătă despre decizia Gabrielei Firea de a nu candida la alegerile pentru Primăria Capitalei și a anunțat cu cine preferă partidul să meargă la alegeri.

Întrebat dacă Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, este candidatul PSD pentru Primăria Capitalei după decizia Gabrielei Firea de a nu intra în cursă, Sorin Grindeanu a declarat:

„Luni ne întâlnim cu restul organizației, cu Gabi Firea și cu primarii de sector, cu organizația București, dar, da în acest moment, și pe sondajele pe care le avem, Daniel este favoritul PSD pentru Primăria București. Pleacă cu prima șansă”, a spus Grindeanu, într-o conferință de presă la Buzău.

Grindeanu s-a arătat bucuros că „de data asta toată lumea trage la aceeași căruță”.

„Și la Buzău și la București PSD se bate pentru a câștiga. La București sunt mai multe emoții. PSD Buzău este una dintre cele mai puternice organizații din țară și forța acestei organiații plus forța lui Ciolacu, dorinta lui Marcel Ciolacu de a face bine pentru buzoieni, fac organizația să fie în postura de a câștiga alegerile”, a mai spus Grindeanu.

Gabriela Firea, fost primar al Capitalei, a anunțat sâmbătă dimineață că nu va candida la Primăria Bucureştiului, spunând că vrea să-şi continue mandatul în Parlamentul European. Firea a mai precizat că va acorda „susţinere totală colegului social-democrat” care îşi va depune candidatura.

Alegerile pentru Primăria București au loc pe 7 decembrie. Odată cu acestea, vor fi alegeri și pentru Consiliul Județean Buzău, dar și în mai multe localități rămase fără primar.