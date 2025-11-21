Preşedintele Serbiei și legătura cu dosarul „Safari la Sarajevo”. După ce un jurnalist croat a depus plângere pe numele său, Aleksandar Vucic neagă vehement orice implicare

Preşedintele sârb Aleksandar Vucic a negat orice implicare în aşa-numitul caz „Safari la Sarajevo”, după ce un jurnalist croat l-a acuzat în faţa Parchetului din Milano că ar fi făcut parte din grupările care, în timpul asediului capitalei bosniace (1992-1996), le înlesneau străinilor bogaţi să împuşte civili.

Luna aceasta, procurorii din Milano au deschis oficial o anchetă privind cetățeni italieni care ar fi plătit membri ai armatei sârbo-bosniace pentru excursii la Sarajevo, cu scopul de a ucide civili în timpul asediului de patru ani al orașului, în anii 1990.

Peste 10.000 de oameni au fost uciși la Sarajevo între 1992 și 1996 din cauza bombardamentelor constante și a tirurilor de lunetist. Asediul, cel mai lung din istoria modernă, a fost declanșat după ce Bosnia-Herțegovina și-a declarat independența față de Iugoslavia.

Lunetiștii au fost probabil cel mai temut element al vieții sub asediu în Sarajevo, deoarece trăgeau în oameni pe stradă – inclusiv în copii – la întâmplare, ca într-un joc video sau într-un safari.

Bulevardul principal care traversează Sarajevo, Mesa Selimovic, a fost poreclit „Aleea Lunetiștilor”, deoarece devenise extrem de periculos, dar nu putea fi evitat – era drumul spre aeroportul orașului. Tramvaiele și autobuzele aveau geamurile sparte, iar peste tot erau semne de avertizare privind lunetiștii.

Acuzațiile jurnalistului croat la adresa lui Vucic

„Nu am ucis sau rănit niciodată pe nimeni şi nici nu am făcut nimic de genul acesta. Au minţit despre mine, timp de 10-20 de ani, (spunând că am fost) lunetist la Sarajevo şi continuă să mintă”, a declarat Vucic presei din Belgrad, potrivit EFE și Agerpres.

Miercuri, jurnalistul de investigaţii croat Domagoj Margetic a postat pe profilul său de Instagram că a informat Parchetul din Milano despre implicarea lui Vucic în cazul „Safariului din Sarajevo”.

Printre alte acuzaţii, jurnalistul croat a susţinut că Vucic a fost voluntar în timpul războiului pentru subunitatea paramilitară a lui Slavko Aleksic, aflată sub controlul Partidului Radical Sârb.

În mai multe postări pe Instagram, jurnalistul croat a afirmat că Vucic a declarat într-un interviu din 1994 acordat presei din Belgrad că, în timpul „safariurilor umane” din Sarajevo, a fost într-unul dintre cele mai exclusiviste locuri unde aceşti „turişti monstruoşi” veneau să „vâneze” oameni.

Apoi a postat un videoclip filmat la un punct de tragere instalat în Cimitirul Evreiesc din Sarajevo, considerat unul dintre cele mai „atractive” amplasamente, în care apar criminalul de război Vojislav Seselj şi Vucic. Potrivit lui Margetic, actualul preşedinte al Serbiei evita camerele de filmat pentru că avea o puşcă în mână.

„Vucic, deşi evita camerele de filmat, a fost filmat la Cimitirul Evreiesc din Sarajevo cu o puşcă în mână şi nu cu o umbrelă, aşa cum susţine el. În plus, cine poartă cu el o umbrelă? Dacă ar fi fost aşa, nu s-ar fi ferit de camerele de filmat şi nu ar fi încercat să-şi ascundă ‘umbrela’”, a scris Margetic pe Instagram.

Jurnalistul croat a declarat pentru agenția EFE că „Vucic era unul dintre oamenii de pe teren care ofereau sprijin logistic ‘vânătorilor’ şi unul dintre cei care îi escortau ocazional de la Belgrad până la Sarajevo pe cei care voiau să participe la ‘vânătoare’”.

Vucic: „Nu am ţinut niciodată o puşcă în mână”

Aleksandar Vucic, care domină politica sârbă din 2012 şi s-a confruntat cu cele mai mari proteste din ţară de la căderea liderului autoritar Slobodan Miloşevici în 2000, a negat vehement toate aceste acuzaţii.

„Nu am ţinut niciodată o puşcă cu lunetă în mână, nici măcar puşca despre care se vorbeşte, pentru că era de fapt vorba despre un trepied de cameră. Ce ruşine! Au folosit fiecare cuvânt pentru a mă portretiza ca pe un monstru, un ucigaş cu sânge rece”, a spus Aleksandar Vucic, care cu ani în urmă a susţinut că avea în mână o umbrelă, remarcă agenția de presă EFE.

Vucic şi-a început cariera politică în Partidul Radical Sârb, ultranaţionalist, fondat de criminalul de război Seselj, şi ulterior a ocupat funcţia de ministru al informaţiilor în guvernul lui Slobodan Miloşevici.

Povestea „Safariului din Sarajevo” a ieşit din nou la iveală după ce Ezio Gavazzeni, scriitor şi jurnalist italian, a depus o plângere la Parchetul din Milano.

Timp de aproape doi ani, Gavazzeni a adunat documente şi mărturii care, potrivit lui, dovedesc că occidentali bogaţi au plătit pentru a putea împuşca civili în timpul asediului oraşului Sarajevo, dovezi pe care le-a predat deja Parchetului din Milano.