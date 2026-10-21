„Presiuni fără precedent”. Cuba acuză SUA că amenință statele care o susțin la ONU

Șeful diplomației cubaneze, Bruno Rodriguez, a acuzat miercuri SUA că amenință alte state cu sancțiuni în cazul în care acestea se alătură Havanei la votul anual de săptămâna viitoare din cadrul ONU privind la o rezoluție care cere încetarea embargoului american asupra insulei, a scris Reuters.

„Departamentul de Stat al SUA exercită presiuni fără precedent – uneori în mod personal și nerușinat chiar de către secretarul de stat însuși – pentru a determina statele membre ale ONU să își schimbe votul”, a susținut Rodriguez.

Rezoluția nu are caracter obligatoriu și a fost adoptată cu majorități largi în Adunarea Generală a ONU, în favoarea Cubei, în fiecare an din 1992 încoace.

Într-o conferință de presă la Havana, Rodriguez le-a spus jurnaliștilor că oficiali americani au amenințat că vor refuza acordarea de vize și vor impune sancțiuni comerciale și economice membrilor ONU care se vor situa de partea Cubei.

Departamentul de Stat al SUA nu a răspuns pe moment solicitării Reuters de a comenta acuzațiile.

La începutul acestei săptămâni, ambasadorul SUA la ONU, Mike Waltz, le-a cerut țărilor să voteze împotriva rezoluției care sprijină Cuba, numind-o „o scuză pentru a justifica opresiunea (Cubei), pentru a justifica suferința poporului cubanez”.

Doar Congresul SUA poate ridica embargoul

Votul ONU de condamnare a embargoului este așteptat să aibă loc pe 27-28 octombrie, conform oficialilor.

SUA impun un embargou comercial asupra Cubei de peste 60 de ani.

Administrația Trump a intensificat presiunea în acest an, impunând insulei o blocadă asupra combustibilului și sancțiuni dure împotriva unui număr mare de oficiali cubanezi și entități de stat.

Rezoluția poate avea greutate politică, însă doar Congresul SUA poate ridica embargoul, care datează din perioada Războiului Rece.