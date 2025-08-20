Prestigiosul Institut Smithsonian, care administrează unele dintre cele mai cunoscute muzee din lume, a intrat în colimatorul Casei Albe: „Este scăpat de sub control”, acuză președintele SUA

Muzeul Smithsonian de Istorie Naturală este unul dintre cele mai faimoase din lume, FOTO: David Coleman-Have Camera Will Travel / Alamy / Profimedia

Președintele american Donald Trump a sugerat marți că va face presiuni asupra Institutului Smithsonian – un complex de muzee, centre de educație și cercetare de prestigiu pentru istoria și cultura Statelor Unite – pentru a-i accepta cererile, la fel cum a procedat cu colegiile și universitățile, amenințând că le va tăia finanțarea federală, relatează Reuters.

Într-un mesaj distribuit pe rețelele de socializare, Trump s-a plâns de ceea ce el a numit o concentrare excesivă a muzeelor pe „cât de rea a fost sclavia.”

„Le-am cerut avocaților mei să analizeze Muzeele și să înceapă exact același proces care a fost aplicat colegiilor și universităților, unde s-au înregistrat progrese extraordinare”, a declarat Trump pe Truth Social, rețeaua sa de socializare.

Institutul Smithsonian, înființat în 1846 și care include 21 de muzee și galerii, precum și Grădina Zoologică Națională a SUA, nu a avut un comentariu imediat. Cele mai multe dintre muzeele sale se află la Washington, D.C.

Administrația Trump a anunțat că va ancheta Institutul Smithsonian

Săptămâna trecută, Casa Albă a anunțat că va conduce o evaluare internă a unor muzee din cadrul Smithsonian, după ce Trump le-a acuzat, la începutul acestui an, că răspândesc „ideologie anti-americană”, stârnind îngrijorări în rândul activiștilor pentru drepturile civile.

Întrebat dacă Trump ar amenința institutul cu reduceri de fonduri, în funcție de rezultatele anchetei, un oficial de la Casa Albă a declarat: „Președintele Trump va explora toate opțiunile și căile pentru a elimina ideologia Woke din Smithsonian și pentru a-i trage la răspundere [pe cei responsabili]”.

Trump a scris el însuși: „Smithsonian este SCĂPAT DE SUB CONTROL, acolo tot ce se discută este cât de oribilă este țara noastră, cât de rea a fost sclavia și cât de neînsemnate au fost realizările celor oprimați – nimic despre succes, nimic despre lumină, nimic despre viitor”.

Nava spațială „Discovery”, expusă la Muzeul Național Smithsonian al Aeronauticii și Spațiului, FOTO: David Coleman-Have Camera Will Travel / Alamy / Profimedia

Muzeele din cadrul Smithsonian sunt finanțate de Congresul american

Institutul Smithsonian își primește cea mai mare parte a bugetului de la Congresul SUA, dar este independent în luarea deciziilor. Activiștii pentru drepturile civile afirmă că administrația Trump anulează decenii de progres social și subminează recunoașterea unor etape critice din istoria americană.

Grupul pentru justiție rasială Black Lives Matter a transmis pe platforma „X” că mesajul lui Trump a arătat că acesta vrea să închidă țara într-o „poveste de basm” și să nege atrocitățile sclaviei.

Trump a mai amenințat cu tăierea finanțării federale pentru marile instituții de învățământ superior din SUA, invocând protestele pro-palestiniene împotriva războiului dus Israel în Fâșia Gaza.

Luna trecută, guvernul a încheiat investigațiile împotriva Universitatății Columbia, care a acceptat să plătească 221 de milioane de dolari pentru a o clasa pe cale amiabilă, și împotriva Universitatății Brown, care a anunțat că va plăti 50 de milioane.

Ambele instituții au acceptat anumite cereri guvernamentale. Negocierile pentru o înțelegere cu Universitatea Harvard sunt încă în desfășurare.

Clădirea Centrului pentru Artă Americană și Portrete din cadrul Institutului Smithsonian, FOTO: Ritu Jethani / Dreamstime.com

FOTO articol: Ritu Jethani / Dreamstime.com.