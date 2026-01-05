Preț-record licitat pentru un singur pește în Japonia. Recordul precedent data de șapte ani

Cel mai mare preț oferit pentru un pește s-a înregistrat la licitația de Anul Nou din piața de pește Toyosu din Tokyio, informează Reuters. Prețul licitat pentru un ton cu aripioară albastră de către un restaurant japonez de sushi a fost de 510.000.000 yeni, echivalentul a 3.240.000 de dolari.

Exemplarul cu o greutate de 243 de kilograme a fost achiziționat de Kiyomura Corp, proprietara unui popular lanț de restaurante de sushi, Sushizanmai.

„Sper că economia se va îmbunătăți în acest an. Administrația Takaichi a promis să muncească, să muncească și iarăși să muncească astfel că și Sushizanmai va munci, va munci și iarăși va munci”, a declarat șeful companiei Kiyomura, Kiyoshi Kimura, referindu-se la guvernul instalat acum patru luni și condus de către Sanae Takaichi, primul prim-ministru femeie din istoria Japoniei.

Prețul oferit de Kiyomura a depășit recordul de 333.600.000 de yeni, deținut tot de către această companie, record stabilit în 2019.

„Credeam că prețul va fi ceva mai scăzut, undeva la 400 sau 300 de milioane de yeni, însă s-a ajuns la peste 500 de milioane”, a declarat Kimura, cunoscut și ca „Regele tonului”.

Tonul uriaș a fost transportat la sediul central al Sushizanmai, apoi feliat și distribuit restarauntelor sale din întreaga Japonie. Porțiile vor fi oferite consumatorilor la prețul obișnuit, a precizat Kimura.