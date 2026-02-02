Prețul aurului și argintului continuă să scadă, după prăbușirea bruscă de vineri

Metalele prețioase și-au prelungit declinul luni, după un val brutal de vânzări la finalul săptămânii trecute, relatează Business Insider. Aurul spot a scăzut cu 6,4%, până la aproximativ 4.581 de dolari pe uncie troy, după ce vineri se prăbușise cu peste 10%.

În pofida acestei corecții, prețul aurului rămâne în creștere cu aproximativ 10% de la începutul anului.

Argintul spot era în scădere cu 9,50%, până la aproximativ 77,10 dolari pe uncie, după ce vineri se prăbușise cu până la 36%. Tranzacționarea a fost extrem de volatilă în prima zi a noii săptămâni, prețurile urcând pentru scurt timp în teritoriu pozitiv, înainte de a se prăbuși cu până la 16%.

Prețul argintului este în creștere cu 3% de la începutul anului.

De ce s-au prăbușit prețurile pentru aur și argint într-o singură zi

Scăderile de luni au urmat unui colaps abrupt ce a avut loc vineri, după ce președintele american Donald Trump l-a nominalizat pe economistul Kevin Warsh pentru a conduce Rezerva Federală (Fed), banca centrală a SUA, după ce mandatul lui Jerome Powell, actualul președinte al Fed, va expira în luna mai.

Warsh este perceput ca fiind mai „hawk”-ish” (mai dur din perspectiva politicii monetare) și mai predispus să păstreze independența băncii centrale decât alți candidați. Această perspectivă a lovit în strategia de investiții bazată pe anticiparea devalorizării monedei naționale a SUA, împingând dolarul american în sus și punând presiune pe materiile prime denominate în dolari, precum aurul și argintul.

Înainte de vânzările masive de vineriu, aurul se afla într-o creștere explozivă de aproape un an, alimentată de achiziții masive ale băncilor centrale și de unele ale investitorilor individuali, pe fondul tensiunile geopolitice.

Ce ar putea urma pentru prețul aurului și argintului?

Daniel Hynes, analist senior de materii prime la ANZ, a declarat luni pentru Bloomberg TV că tensiunile geopolitice globale continuă să susțină piața aurului, chiar dacă se așteaptă ca volatilitatea prețurilor să rămână ridicată.

„Această destrămare generală a ordinii mondiale despre care auzim constant și rolul SUA în acest context au fost cu adevărat în centrul achizițiilor de tip ‘haven’ (de refugiu), și nu văd ca acest fenomen să se încheie prea curând”, a afirmat el.

Cu toate acestea, analiștii continuă să avertizeze în privința argintului, ale cărui câștiguri le-au depășit cu mult pe cele ale aurului în ultimele luni, pe fondul cererii speculative din China.

Ole Hansen, șeful strategiei pentru materii prime la Saxo Bank, a scris vineri că aurul este vulnerabil la o corecție, în contextul creșterii puternice a prețurilor de luna trecută. Totuși, scăderile de preț ale aurului vor fi probabil întâmpinate de o nouă cerere. Însă argintul ar putea avea dificultăți în a ține pasul cu aurul.

„Dependența sa puternică – în condiții normale – de cererea industrială ar putea deveni un factor de presiune, întrucât unii utilizatori finali, în special din sectorul energiei solare, caută tot mai mult materiale alternative pentru a-și proteja marjele”, a scris Hansen.

„În plus, este așteptată o creștere a ofertei de metal reciclat în lunile următoare, pe măsură ce deținătorii își vor valorifica lingourile, tacâmurile și bijuteriile păstrate de mult timp, după o creștere de șapte ori a prețurilor în ultimul deceniu”, a adăugat el.