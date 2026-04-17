Prețul petrolului a scăzut puternic imediat după anunțul Iranului despre Strâmtoarea Ormuz

Iranul a declarat vineri că Strâmtoarea Ormuz este complet deschisă traficului comercial pe durata armistițiului dintre Israel și Liban, un anunț care a dus la scăderea imediată a prețului petrolului cu 11%, relatează televiziunea financiară CNBC.

Ministrul iranian de externe Abbas Araqchi a declarat vineri că tranzitul tuturor navelor comerciale prin Strâmtoarea Ormuz este „complet deschis” pentru „perioada rămasă a armistițiului.

Președintele american Donald Trump anunțase joi un armistițiu de 10 zile între Israel și Liban, care a intrat în vigoare la miezul nopții. Iranul ceruse ca Israelul să își oprească operațiunile militare împotriva Libanului, țara din care acționează Hezbollah, o grupare „proxy” a Teheranului.

Armistițiul încheiat anterior între Iran și SUA, cu medierea Pakistanului, nu a inclus și conflictul dintre Liban și Israel, care a atacat țara vecină după ce Hezbollah a lansat lovituri împotriva teritoriului israelian după izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu pe 28 februarie.

Anunțul de vineri al Iranului privind tranzitul de nave prin Strâmtoarea Ormuz

Seyed Abbas Araqchi a scris vineri într-un mesaj pe care l-a distribuit pe platforma „X” că decizia luată acum de Iran va permite tranzitul „tuturor navelor comerciale” prin strâmtoare.

„În conformitate cu armistițiul din Liban, tranzitul tuturor navelor comerciale prin Strâmtoarea Ormuz este declarat complet deschis pentru perioada rămasă a armistițiului, pe ruta coordonată, așa cum a fost deja anunțată de Organizația Porturilor și Transportului Maritim din Republica Islamică Iran”, a transmis șeful diplomației iraniene.

Războiul din Orientul Mijlociu a dus la cea mai mare întrerupere din istorie a aprovizionării globale cu petrol și gaze, din cauza blocării de către Iran a traficului prin Strâmtoarea Ormuz.

Prin ruta comercială strategică tranzitează de regulă aproximativ 20% din fluxurile mondiale de petrol și gaze naturale lichefiate.





