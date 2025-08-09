FOTO Prețuri mai mari ca la Ibiza în unele locuri de pe litoralul românesc. Ce stațiune a egalat Mamaia Nord, unde e cel mai scump / Cât costă o zi la plajă în România, Bulgaria, Grecia și Spania

O zi la plajă pe litoralul românesc ajunge să coste 140 de lei în Mamaia Nord. Costurile sunt similare în Vama Veche, cunoscută în trecut pentru prețurile mici, dar și drept o stațiune magnet pentru tineri și studenți. În Grecia, Bulgaria sau chiar în Spania, la Ibiza sau pe Costa del Sol, prețurile sunt, în general, mai mici. Calculele includ costurile unui șezlong cu umbrelă și băuturi și mâncare de la beach barurile din apropierea plajelor. Cazarea nu a fost luată în considerare.

Acest articol a fost realizat în cadrul proiectului transfrontalier Pulse de Alexandra Nistor și Ștefania Gheorghe (HotNews, România), Kostas Zafeiropoulos (Efsyn, Grecia), Ana Somavilla (El Confidencial, Spania) și Krassen Nikolov (Mediapool, Bulgaria).

În Mamaia, una dintre cele mai populare stațiuni de pe litoralul românesc, diferența dintre plajele de lux și cele obișnuite se resimte în prețuri. În timp ce o zi pe plajă în zona de sud costă în jur de 90 de lei, în Mamaia Nord, pe o plajă de lângă clubul Fratelli, prețurile depășesc 140 de lei.

Plajă din stațiunea Mamaia Nord, iulie 2025 / Foto: Ștefania Gheorghe / HotNews

Diferența vine în primul rând din închirierea șezlongului, care costă 60 de lei în timpul săptămânii și 100 de lei în zilele de weekend. Un turist plătește între 18 și 28 de lei pentru o bere, 15 lei pentru o apă de 0,5, 24 de lei pentru o limonadă și alți 26 pentru un ness frappe pe plajă.

La aproximativ nouă kilometri de Mamaia Nord, spre sud, șezlongul costă între 30 și 50 de lei, în funcție de plajă, atât în timpul săptămânii, cât și în weekend. La barurile de pe o plajă din Mamaia Sud, care administrează și zonele de șezlonguri, un frappe costă 26 de lei, o apă 10 lei, iar o bere între 14-19 lei. Costul total al unei zile de plajă este de aproximativ 90 de lei pentru o singură persoană.

Costul unui șezlong pe Plaja Bueno, Mamaia Sud / Foto: Ștefania Gheorghe / HotNews

Turiștii care aleg să mănânce la restaurantele din imediata apropiere a plajei plătesc între 31 și 44 de lei pentru o pizza, 30-33 de lei pentru o ciorbă și 47 de lei pentru un șnițel cu cartofi prăjiți. Preparatele din pește sau fructele de mare sunt mai scumpe. O porție de icre de știucă costă 50 de lei, dorada la grătar 68 de lei, iar o porție de 250 de grame de creveți la grătar costă 55 de lei.

Poze meniu restaurant Mamaia Sud / Foto: Ștefania Gheorghe / HotNews Poze meniu restaurant Mamaia Sud / Foto: Ștefania Gheorghe / HotNews Poze meniu restaurant Mamaia Sud / Foto: Ștefania Gheorghe / HotNews

Stațiunile preferate de tineri, în topul celor mai scumpe de la Marea Neagră

În unele stațiuni, prețurile pentru un șezlong cu umbrelă diferă în funcție de ziua din săptămână – mai ieftin în timpul săptămânii și mai scump în weekend. Este și cazul stațiunii Vama Veche, unde un șezlong costă 50 de lei în timpul săptămânii și 80 de lei în weekend.

Plajă din Vama Veche / Foto: Ștefania Gheorghe / HotNews Plajă din Vama Veche / Foto: Ștefania Gheorghe / HotNews

Tot pe plaja din Vama Veche, de pe strada principală a stațiunii, poți să închiriezi un șezlong cu 30 de lei și o umbrelă cu 10 lei. Numai că se percepe și o taxă de garanție a sezlongului și a umbrelei, de 100, respectiv 50 de lei, bani pe care îi vei primi înapoi la finalul zilei. Deci, un turist care vrea să închirieze atât un șezlong, cât și o umbrelă, va scoate din buzunar suma de 190 de lei.

Prețuri de închiere șezlong și umbrelă / Foto: Alexandra Nistor / HotNews

La câteva minute de plajă, există magazine, restaurante și beach baruri de unde turiștii își pot cumpăra băuturi răcoritoare, alcoolice și mâncare. Un frappe costă între 20 și 24 de lei și o bere la draft e 12 lei.

La capitolul mâncare, o porție de 200 de grame de hamsii pe plită costă 38 de lei, iar o porție de 200 de grame de midii ajunge la 50 de lei, la o terasă chiar în fața plajei. Pentru deserturi, un turist poate scoate din buzunar 25 de lei pentru o clătită și 30 de lei pentru o porție de gogoși cu două toppinguri. Un porumb fiert sau copt costă 12 lei.

Prețuri mâncare la o terasă din Vama Veche / Foto: Alexandra Nistor / HotNews Prețuri mâncare Vama Veche / Foto: Alexandra Nistor / HotNews

În Costinești, o altă stațiune preferată de tineri, prețurile sunt mai mici decât în Vama Veche. Închirierea unui șezlong este 60 de lei, în fiecare zi a săptămânii.

Prețul unui șezlong pe o plajă din Costinești / Foto: Alexandra Nistor / HotNews

Plajă din stațiunea Costinești / Foto: Alexandra Nistor / HotNews

La barurile de pe plajă un frappe costă 17 lei, o limonadă 20, iar o bere costă între 7 și 13 lei. Pe strada principală, de la buticurile de mâncare, turiștii își pot cumpăra o clătită cu ciocolată cu 15 lei, o felie de pizza la același preț, iar o porție de hamsii sau creveți cu 15, respectiv 20 de lei.

Prețuri la băuturi și mâncare în apropierea unei plaje din Costinești / Foto: Alexandra Nistor / HotNews Prețuri la băuturi și mâncare în apropierea unei plaje din Costinești / Foto: Alexandra Nistor / HotNews

Astfel, o zi pe plajă costă în Costinești în jur de 110 de lei pentru o persoană.

Pentru o masă mai sățioasă, în apropierea plajei se găsesc și restaurante sau autoserviri. La o terasă, meniul zilei – ciorbă, felul doi și salată de varză – costă 55 de lei, iar la autoservire, 30 de lei.

Prețul pentru meniul zilei la autoservire din apropierea unei plaje din Costinești / Foto: Ștefania Gheorghe / HotNews Prețul pentru meniul zilei la o terasă din apropierea unei plaje din Costinești / Foto: Alexandra Nistor / HotNews

Cât scot din buzunar turiștii pentru o zi de plajă în Eforie Nord

La Eforie Nord, prețul unui șezlong este între 40 și 50 de lei, în funcție de distanța față de mare. Pe plajă există și o zonă fără șezlonguri, în care oamenii pot sta pe prosop sau cearceaf și cu propriile umbrele de soare. Puțini aleg, însă, această variantă.

Prețuri șezlonguri la o plajă din Eforie Nord / Foto: Alexandra Nistor / HotNews

Oameni care stau pe cearceaf pe o plajă din Eforie Nord / Foto: Ștefania Gheorghe / HotNews

La barurile de pe plajă, o bere costă între 11 și 15 lei. Cocktailurile cu alcool au un preț de 28 de lei, iar cele fără alcool se vând pe plajă cu 24 de lei. Tot de pe șezlong turiștii își pot comanda și mâncare. O pizza costă între 44 și 50 de lei, o porție de paste costă 42 de lei, iar un meniu cu burger este 50 de lei.

Turiștii pot alege să mănânce și gustări, pe care le cumpără înainte să coboare pe plajă. Porumbul fiert sau copt costă 10 lei, clătitele cu ciocolată 20 de lei, iar o porție de 12 gogoși costă 20 de lei.

Prețuri la un beach bar de pe o plajă din Eforie Nord / Foto: Alexandra Nistor / HotNews Prețuri la un beach bar de pe o plajă din Eforie Nord / Foto: Alexandra Nistor / HotNews Prețuri la un beach bar de pe o plajă din Eforie Nord / Foto: Alexandra Nistor / HotNews

Tot la intrarea pe plajă își pot cumpăra și frappe – cu 15 lei – sau granita, care costă 8 lei 400 de grame.

O persoană care alege să stea pe șezlong și să consume băuturi și gustări pe plajă trebuie să scoată din buzunar peste 90 de lei în Eforie Nord.

Un turist plătește aproape aceleași prețuri în Olimp, cât și în Mangalia

La Olimp, prețul unui șezlong este de 40 de lei. Există și varianta de 30 de lei, însă șezlongul este mai departe de apă.

Comparativ cu celelalte stațiuni, în Olimp sunt puține beach baruri. La intrarea pe plajă există gherete cu mâncare și băuturi. O porție mare de gogoși costă 25 de lei. Berea la draft costă 10 lei, având și posibilitatea de a cumpăra bere la sticlă sau la doză (12-20 lei), iar o sticlă de jumătate de litru de Coca-Cola sau Fanta costă 12 lei.

Prețuri la un beach bar din apropierea unei plaje din Olimp / Foto: Alexandra Nistor / HotNews Prețuri la un beach bar din apropierea unei plaje din Olimp / Foto: Alexandra Nistor / HotNews

Un turist care alege să facă plajă la Olimp va plăti peste 80 de lei pentru un șezlong, ceva de băut și o gustare.

Plajă din stațiunea Olimp / Foto: Alexandra Nistor / HotNews

În Mangalia, plaja este mai mică comparativ cu celelalte stațiuni. Cu toate acestea, păstrează prețul pentru șezlonguri: 40 de lei de luni până duminică. Tariful include un șezlong și umbrelă.

Plaja din Mangalia / Foto: Ștefania Gheorghe / HotNews Plaja din Mangalia / Foto: Ștefania Gheorghe / HotNews

Barurile de pe plajă sunt înlocuite de gherete cu bere sau de terase. Pe plajă, o bere la draft costă 10 lei, iar un frappe cu înghețată, 20 de lei.

Drumul de la Parcul Falezei până la plajă este plin de restaurante. O ciorbă costă între 19 și 22 de lei, o porție de chifteluțe marinate costă 20 de lei, pizza este între 32 și 44 de lei, iar o pulpă de pui cu cartofi costă 24 de lei. 100 de grame de hamsii costă 8 lei. Pentru cei care vor și desert, 12 gogoși cu două toppinguri costă 25 de lei.

Astfel, o persoană care merge pe plajă în Mangalia și își ia un șezlong, ceva de băut și o porție de hamsii, va plăti în jur de 80 de lei.

Prețuri la o terasă din apropierea plajei din Mangalia / Foto: Alexandra Nistor / HotNews Prețuri la o terasă din apropierea plajei din Mangalia / Foto: Alexandra Nistor / HotNews

Un șezlong pe o plajă din Bulgaria: 6 lei

Vecinii din Sud nu și-au mărit considerabil prețurile pe litoral anul acesta.

În Sunny Beach, stațiune preferată de români pentru concedii, costul a două șezlonguri cu umbrelă variază între 11 și 15 euro (55 – 75 de lei), în funcție de plajă. La Nisipurile de Aur, altă stațiune aleasă de români, un turist plătește pe un șezlong și umbrelă aproximativ 12 euro, adică 60 de lei.

Pe plajele din Varna, un șezlong și o umbrelă costă 7 euro (35 de lei). La 116 kilometri spre Sud, în orașul-port Burgas, un turist poate sta la Plaja Nord cu 1,20 euro (6 lei) – prețul pentru un șezlong și o umbrelă.

Un prânz la terasă într-o stațiune mai modestă costă aproximativ 14 euro (70 de lei). O bere bulgărească sau o băutură răcoritoare costă 3 sau 4 euro (15 – 20 de lei), iar un fel principal costă între 6 și 10 euro (30 – 50 lei).

O zi de plajă în Grecia, cât la Vama Veche

Grecia rămâne și anul acesta una dintre destinațiile preferate de români pentru concediul la mare.

Principala diferență dintre cele mai multe plaje din Grecia și plajele din România este că turiștii nu plătesc pentru șezlonguri. În regiunea sudică Platanitis, la plaja Paralia Maronias, turiștii trebuie să facă o consumație de minimum 10 euro (aproximativ 50 de lei): pentru băuturi sau mâncare de la beach baruri.

Plaja Montana din regiunea Platanitis, Grecia / Foto: George Sîrbu / HotNews Plaja Montana din regiunea Platanitis, Grecia / Foto: George Sîrbu / HotNews

Pe lângă cei 10 euro pe care o persoană îi va scoate din buzunar, aceasta va mai plăti, în medie, 18 euro (90 de lei) până la finalul zilei. Își mai poate cumpăra un fresh de portocale (5,50 euro – 27 de lei), o porție de nuggets de pui cu cartofi prăjiți sau un meniu cu un sandviș și cartofi prăjiți (8 euro – 40 de lei).

Astfel, un turist va plăti minimum 28 de euro pentru o zi la plajă în Platanitis, adică în jur de 140 de lei, sumă similară celei pentru o zi petrecută pe litoralul românesc, la Vama Veche.

Meniu Plaja Montana din regiunea Platanitis, Grecia / Foto: George Sîrbu / HotNews

O vacanță poate costa însă și mai mult, în funcție de locația aleasă. În Attica, de pildă, regiune în care se află capitala țării, prețurile pentru șezlonguri și umbrelă ajung și la 175 de euro pe zi (875 de lei) în timpul săptămânii și 235 de euro (1.175 de lei) în zilele de weekend. Tarifele sunt mai mari decât cele de la Cannes, Monaco sau Saint-Tropez.

În nordul Greciei, în peninsula Halkidiki, locație frecventată de români în sezonul estival, consumația minimă pentru două șezlonguri și umbrelă pornește de la 35 de euro (175 de lei) și ajunge până la 120 de euro (600 de lei). Prețurile diferă în funcție de distanța șezlongurilor față de mare, politică adoptată și de stațiuni românești.

Șezlongul la Ibiza, mai ieftin ca în Mamaia Nord

La malul Mării Mediterane, un turist plătește pentru un șezlong și o umbrelă mai puțin decât la Mamaia Nord. În Ibiza, locație cunoscută pentru extravaganță și distracție, închirierea unui șezlong și a unei umbrele costă între 10 și 30 de euro (50 și 150 de lei), în funcție de ziua din săptămână. Aceleași prețuri de închiriere sunt și pe plaje din Mallorca sau Costa del Sol.

Preț șezlong la plaja Pedregalejo, Málaga, Spania / Foto: Ana Somavilla Morilla / El Confidencial

Preț șezlong la plaja El Palo, Málaga, Spania / Foto: Ana Somavilla Morilla / El Confidencial



Există și locații în care plătești și mai puțin de 50 de lei: pe plajele din orașul Benidorm, din provincia Alicante, un șezlong costă între 5 și 10 euro (25 și 50 de lei), iar umbrela are un preț de închiriere de aproximativ 5 euro (25 de lei).

Plaja El Palo, Málaga, Spania / Foto: Ana Somavilla Morilla / El Confidencial



Când vine vorba despre prețurile pentru băuturi la plajă, un turist plătește între 3 și 5 euro (15 și 25 de lei) pentru un suc, de la 3 la 6 euro (15 și 30 de lei) pentru o bere și până la 15 euro pentru un cocktail în Ibiza sau Marbella.

Prețuri lângă plaja, Pedregalejo, Málaga, Spania / Foto: Ana Somavilla Morilla / El Confidencial

Pentru a mânca în oraș, o persoană ajunge să plătească între 20 și 40 de euro (100 și 200 de lei) pentru un prânz tipic spaniol: paella, salată, pește și o băutură, în funcție de zona în care se află restaurantul.

