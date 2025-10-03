Prețurile camerelor de hotel fac țările să ia în calcul să nu participe la summitul climatic COP30. Zeci de state încă își negociază cazarea

Zeci de țări încă nu și-au asigurat cazarea pentru conferința pe probleme de climă COP30 de luna viitoare din Brazilia, iar unii dintre delegați iau în calcul să nu meargă, deoarece deficitul de hoteluri a dus prețurile la sute de dolari pe noapte.

Statele insulare mici, care se află în prima linie când vine vorba de problema creșterii nivelului mării, sunt nevoite să ia în considerare o micșorare a delegațiilor pe care le trimit la Belem, în timp ce două națiuni europene au spus că iau în calcul să nu participe deloc.

Organizatorii COP30 se grăbesc să transforme moteluri, nave de croazieră și biserici în unități de cazare pentru cei 45.000 de delegați, numărul de participanți la care se așteaptă.

Brazilia a ales să organizeze discuțiile despre climă la Belem, care de obicei are 18.000 de paturi de hotel disponibile, în speranța că locația aflată la marginea pădurii amazoniene va atrage atenția asupra amenințării pe care o reprezintă schimbările climatice pentru acest ecosistem, precum și asupra rolului pe care îl joacă pădurea în absorbția emisiilor ce provoacă încălzirea climatică.

Letonia consideră că e prea scump

Ministrul leton pentru climă a precizat că a întrebat dacă negociatorii țării pot să participe la eveniment în sistem de videoconferință.

„Practic avem deja o decizie că este prea scump pentru noi”, a declarat Kaspars Melnis. „Este prima dată când e atât de scump. Avem o responsabilitate față de bugetul țării noastre”, a adăugat ministrul.

O a doua țară europeană, Lituania, tot din regiunea baltică, a declarat la rândul său că ar putea să nu participe, după ce i-au fost comunicate prețuri pentru cazare care depășesc 500 de dolari pe noapte pentru o persoană.

Un purtător de cuvânt din Ministerul lituanian al energiei, care se ocupă și de problemele ce țin de climă, a spus că legitimitatea și calitatea negocierilor vor avea de suferit dacă guvernele nu pot să participe la discuții din cauza costurilor.

Un purtător de cuvânt al președinției braziliene a COP30 a declarat că decizia ține de fiecare guvern.

Prețuri de sute de dolari pe noapte

La câteva zile după ce Brazilia a deschis o platformă de rezervări în prima parte a lunii august, site-ul web afișa tarife cuprinse între 360 ​​și 4.400 de dolari pe noapte. Prețurile din această săptămână au început de la 150 de dolari pe noapte, potrivit platformei.

Țara-gazdă a respins apelurile de a muta summitul și a anunțat că va oferi 15 camere cu prețuri mai mici de 220 de dolari pe zi pentru delegațiile fiecărei țări aflate în curs de dezvoltare, respectiv mai mici de 600 pentru delegațiile din națiunile bogate.

Organizația Națiunilor Unite (ONU) a mărit, de asemenea, subvenția pentru a ajuta țările cu venituri mici să participe.

81 de țări încă își negociază cazarea

Cu mai puțin de șase săptămâni rămase până la COP30, 81 de țări sunt încă în negocieri în ceea ce privește camerele de hotel, în timp ce 87 de țări au rezervat deja cazare, potrivit președinției braziliene a COP30.

Evans Njewa, președintele grupului Țărilor cel mai puțin dezvoltate (LDC), care reprezintă cele mai sărace națiuni în discuțiile ONU privind clima, a declarat că încă evaluează planurile de participare ale țărilor în cauză.

„Primim un volum mare de îngrijorări… și numeroase cereri de sprijin”, a declarat Njewa pentru Reuters. „Din păcate, capacitatea noastră este limitată, ceea ce poate afecta dimensiunea delegațiilor”, a adăugat el.

Ilana Seid, președinta Alianței Statelor Insulare Mici, a declarat că lipsa unor spații de cazare accesibile îi pune pe membrii săi într-un „dezavantaj sever”. Țările insulare mici au folosit edițiile anterioare ale conferinței pentru a obține mai multe fonduri în vederea adaptării la schimbările climatice.

Delegațiile mai mici ar lăsa națiunile insulare „lipsite de expertiza necesară pentru a participa eficient la negocierile care decid viitorul nostru”, a conchis Seid.