Prețurile mai mari la carburanți pentru mașinile străine, declarate ilegale de Bruxelles

Comisia Europeană a transmis marţi că decizia Slovaciei de a stabili un preţ mai ridicat la combustibili pentru autovehiculele înmatriculate în străinătate care alimentează pe teritoriul său este ilegală şi a îndemnat guvernele să evite măsuri care discriminează pe criteriu de naţionalitate atunci când încearcă să atenueze efectele crizei din Orientul Mijlociu, relatează agenţia EFE, preluată de Agerpres.

Guvernul slovac a adoptat măsuri care restricţionează pentru 30 de zile alimentarea cu motorină în ţară şi a introdus un sistem de preţuri diferenţiate, care include preţuri mai ridicate pentru autovehiculele înmatriculate în străinătate, a explicat purtătorul de cuvânt al Executivului comunitar, Ricardo Cardoso, într-o conferinţă de presă.

„Considerăm că aceste măsuri sunt foarte discriminatorii şi contrare dreptului UE. Deşi înţelegem necesitatea sprijinirii cetăţenilor în aceste momente, măsurile nu trebuie să discrimineze pe criterii de naţionalitate şi nici să submineze integritatea pieţei unice”, a spus el.

Măsuri de limitare a prețurilor

Comisia va lua „măsuri legale adecvate” pentru a se asigura că ţara respectă aceste norme, a adăugat purtătorul de cuvânt, subliniind, că „în acest moment este important ca statele membre să nu acţioneze unilateral în aceste chestiuni şi să ne coordonăm măsurile”.

Ţările Uniunii Europene au adoptat în ultimele zile măsuri la nivel naţional pentru a atenua scumpirea energiei, provocată de războiul din Iran: reduceri de impozite, plafonarea preţurilor, intervenţii în stabilirea acestora sau ajutoare directe către familii şi companii, printre altele, în acelaşi timp cerând Bruxellesului acţiuni la nivel european.

Executivul comunitar a insistat la guverne că măsurile lor trebuie să fie „ţintite” şi „temporare”, dar şi coordonate cu restul partenerilor pentru a evita ca acestea să genereze dezechilibre sau concurenţă neloială în cadrul pieţei europene sau chiar să agraveze problema, cum s-a întâmplat cu restricţiile la importurile interne de măşti în timpul pandemiei.

Interdicția exporturilor nu va mai fi posibilă din mai

În acest context, vicepreşedintele comunitar responsabil cu Piaţa Unică, Stephane Sejourne, a semnalat marţi dimineaţa, în Parlamentul European, că Executivul comunitar intenţionează să activeze mecanismul de urgenţă pe piaţa unică (IMERA), tocmai pentru a evita ca statele membre să impună „alte tipuri de bariere asupra energiei”, care să adâncească inegalitatea costurilor.

„Comisia Europeană îşi propune să activeze acest mecanism, care va permite garantarea, în cadrul pieţei interne, a unor reguli pentru toată lumea şi va evita comportamente protecţioniste sau care accentuează preţurile şi diferenţele de preţuri la energie de la o ţară la alta”, le-a spus Sejourne eurodeputaţilor.

Această lege, care a fost aprobată în 2024, dar nu va intra în vigoare până pe 29 mai, prevede că, dacă se declară că există o situaţie de urgenţă, statele nu pot interzice exporturile intracomunitare de bunuri relevante pentru criza respectivă şi nici să impună restricţii privind circulaţia mărfurilor sau serviciilor dacă acestea pot genera probleme de aprovizionare sau penurie în cadrul pieţei interne, printre altele.