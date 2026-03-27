Previziuni sumbre pentru economia UE dacă se prelungește criza energetică. Un comisar european invocă „șocul stagflației”

Economia UE se confruntă cu riscul stagflaţiei, ca rezultat al creşterii preţurilor energiei, în urma războiului din Iran, a afirmat vineri comisarul european pentru economie Valdis Dombrovskis, transmite Reuters, preluată de Agerpres.

„Perspectivele sunt umbrite de incertitudinile profunde, dar este clar că ne confruntăm cu riscul şocului stagflaţiei. Cu alte cuvinte, o situaţie în care creşterea economică mai lentă coincide cu o inflaţie mai ridicată”, a declarat Dombrovskis, după reuniunea miniştrilor de Finanţe din Uniunea Europeană pe tema creşterii preţului energiei.

„Este valabil chiar şi când perturbările în aprovizionarea cu energie vor fi de scurtă durată. Într-un astfel de scenariu, analizele noastre sugerează că avansul economiei UE în 2026 ar putea fi cu aproximativ 0,4 puncte procentuale mai scăzut decât nivelul din previziunile de toamnă, iar inflaţia ar putea fi cu până la un punct procentual mai ridicată”, a avertizat oficialul.

Previziuni revizuite ale Comisiei Europene

Comisia previziona în noiembrie că PIB-ul UE va înregistra o creştere de 1,4% în 2026 şi 1,5% în 2027, în timp ce zona euro ar urma să înregistreze o expansiune de 1,2% anul acesta şi de 1,4% anul viitor. Inflaţia în zona euro ar urma să se situeze la 2% în 2026, în linie cu ţinta BCE pe termen mediu.

„Dacă perturbările în aprovizionarea cu energie vor fi de lungă durată şi mai substanţiale, consecinţele negative la adresa evoluţiei economiei vor fi mai accentuate. Creşterea ar putea fi cu aproximativ 0,6 puncte procentuale mai scăzută atât în 2026 cât şi în 2027”, a afirmat Dombrovskis.

Kyriakos Pierrakakis, preşedintele Eurogrupului, a anunţat că oficialii prezenţi la reuniunea de la Bruxelles au convenit ca, pe baza experienţei avute în criza energetică cu care s-a confruntat Europa după ce Rusia a invadat Ucraina în 2022, orice măsuri naţionale pentru atenuarea impactului preţurilor ridicate ale combustibililor să fie temporare.

„Măsurile pe care le luăm acum trebuie să fie orientate, corecte şi eficiente, prioritizând cele mai vulnerabile gospodării şi firme. Ele trebuie implementate rapid dar să rămână temporare, rezolvând criza fără a crea în viitor probleme mai mari”, a declarat şeful Eurogrupului (miniştrii de Finanţe din zona euro).

Un spațiu limitat de manevră

Dombrovskis a adăugat că orice răspuns al autorităţilor va avea impact asupra bugetelor şi a tras atenţia că majoritatea statelor membre UE au spaţiu limitat de manevră, în urma precedentelor şocuri şi a necesităţii majorării cheltuielilor din domeniul apărării.

O creştere semnificativă a inflaţiei ar putea forţa Banca Centrală Europeană (BCE) să majoreze dobânzile, iar traderii şi-au sporit pariurile că o astfel de mişcare va fi decisă în acest an. Următoarea şedinţă de politică monetară la BCE este programată pentru 19 martie, dar analiştii nu se aşteaptă la o schimbare cu această ocazie.