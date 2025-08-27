Prezența lui Tristan Tate la un festival de fitness din România, anulată după reacțiile din mediul online: „Părerea voastră contează”

Organizatorii Sense4Fit au afirmat miercuri că renunță la colaborarea cu Tristan Tate ca urmare a numărului mare de reacții negative primite după anunțul făcut marți seară pe Instagram privind prezența la festival a influencerului care este urmărit penal în România și Marea Britanie pentru mai multe infracțiuni printre care viol sau trafic de persoane.

Tristan Tate urma să fie prezent în a doua zi a festival dedicat practicanților de fitness, pe 31 august, unde urma să vorbească despre „Codul campionului: viață, sport și fitness”, potrivit afișului evenimentului postat pe Instagram și șters ulterior de Sense4Fit.

Anunțul participării la festival a atras critici în mediul online, unde mai mulți utilizatori au atras atenția că este promovată o persoană urmărită penal pentru infracțiuni grave.

„Classy, faceți și un colț al violatorilor? Cu demos & stuff? Investitorilor din Sense4FIT – simțiți că ați investit smart? Participantelor la eveniment – vă simțiți safe?”, a scris, pe Facebook, Tudor Galoș, specialist în protecția datelor alături de o captură cu afișul publicat de Sense4Fit pe Instagram.

„Sense4FIT, cred că glumești în momentul în care vii – cu doar câteva zile înainte – cu acest anunț special. Atât de special, încât inviți un nume precum Tristan Tate, cu zeci de capete de acuzare. Helloooo, vorbim de viol, trafic de persoane, evaziune, agresiune. Zeci!!!”, a scris Andrei Voinea, specialist în PR. „Un brand care decide să vină cu un astfel de statement, mai ales în ceea ce privește femeile, nu își respectă publicul”.

Festivalul dă înapoi: „Părerea voastră contează”

În urma valului de critici, organizatorii Sense4Fit au șters postarea de pe Instagram cu afișul evenimentului și au publicat un comunicat în care anunță anularea prezenței lui Tristan Tate ca urmare a feedback-ului primit.

„Părerea voastră contează pentru noi, iar dorința noastră este ca evenimentul să rămână un spațiu în care toți participanții să fie aliniați, unde fiecare să se simtă binevenit și unit în scopul nostru comun: sănătatea, sportul și stilul de viață activ. Ne dorim să evităm criticile, mesajele de ură și orice element care ar putea afecta atmosfera pozitivă a evenimentului”, au explicat organizatorii.

Cine este Tristan Tate

Tate, în vârstă de 36 de ani, este fratele mai mic al fostului kickboxer Andrew Tate, în vârstă de 38 de ani. Cei doi au împreună peste 13 milioane de urmăritori pe rețelele de socializare.

Amândoi sunt anchetați de autoritățile române într-un caz în care sunt acuzați de mai multe infracțiuni grave, printre care se numără trafic de persoane, viol şi formarea unui grup infracțional organizat pentru a exploata sexual femei, acuzaţii pe care aceştia le-au negat.

De asemenea, autoritățile române au deschis o anchetă împotriva lui Tristan Tate, pentru publicarea de conținut politic pe rețelele de socializare în timpul recentelor alegeri prezidențiale din țară. În duminica alegerilor, Tristan Tate și-a îndemnat urmăritorii de pe X, într-un mesaj scris în limba română, să îl voteze pe George Simion, iar după aflarea rezultatelor a anunțat că pleacă din România.

În Marea Britanie, Tristan se confruntă cu 11 acuzaţii printre care viol, vătămare corporală şi trafic de persoane.