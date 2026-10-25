Prezidențiale pe muchie de cuțit în Brazilia, după surpriza din primul tur: Nou mandat pentru Da Silva sau victorie a prietenului lui Trump?

Brazilienii se vor prezenta la urne duminică, într-un tur al doilea foarte strâns, după care cea mai mare națiune din America Latină ar putea să o ia brusc spre dreapta și să se apropie de SUA, în contextul unei tendințe conservatoare mai ample la nivelul întregii regiuni.

În turul al doilea se înfruntă președintele de stânga Luiz Inácio Lula da Silva și senatorul de dreapta Flavio Bolsonaro, fiul fostului președinte condamnat Jair Bolsonaro, amintește Reuters.

Bolsonaro a provocat o surpriză majoră la începutul lunii, contrazicând previziunile sondajelor și ieșind pe primul loc primul tur.

O nouă victorie pentru Trump în America Latină

O victorie a lui Bolsonaro, în vârstă de 45 de ani, ar extinde valul de victorii ale candidaților de dreapta din America Latină, apropiați de președintele american Donald Trump, în timp ce un al patrulea mandat pentru Lula ar fi o dezamăgire pentru Washington, care a avut conflicte cu guvernul său pe teme de comerț și securitate.

Campania electorală a fost dominată de scandaluri de corupție, anxietate economică și acuzații de amestec al SUA, pe care Washingtonul le neagă. De asemenea, aceasta a fost marcată de repercusiunile condamnării lui Jair Bolsonaro din 2025 pentru complot în vederea unei lovituri de stat în 2022, Flavio promițând că îl va elibera pe tatăl său dacă va fi ales.

Trump a calificat cazul drept o „vânătoare de vrăjitoare” și a impus o taxă vamală de 50% asupra Braziliei în 2025, într-o decizie legată în mod explicit de procesul lui Jair Bolsonaro. Deși multe dintre aceste măsuri au fost ulterior atenuate, Trump a impus noi taxe împotriva Braziliei în acest an, invocând practici comerciale neloiale.

Lula a prezentat apropierea administrației Trump de clanul Bolsonaro ca parte a unei încercări de a influența alegerile, calificând în același timp tarifele și alte măsuri punitive drept intimidare.

Pe ce au marșat cei doi în campanie

În ceea ce privește problemele economice, în ciuda reducerii inegalității și a șomajului, Lula s-a străduit să câștige simpatia unui electorat care se confruntă cu costuri ridicate ale vieții și cu o datorie mare a gospodăriilor.

Violența endemică a bandelor apasă, de asemenea, asupra stării de spirit a alegătorilor.

Bolsonaro a încercat să profite de îngrijorările legate de costul vieții și a promis, de asemenea, o abordare dură în combaterea criminalității, angajându-se să înființeze închisori de maximă securitate și să aplice castrarea chimică pentru infracțiunile sexuale grave.

În Brazilia a câștigat tot timpul liderul din primul tur

Sondajele arată că candidații sunt practic la egalitate înaintea turului doi, întrucât Lula a recuperat diferența în ultimele zile.

Istoria electorală îl favorizează însă pe Bolsonaro, întrucât niciun candidat nu a câștigat vreodată președinția după ce a ieșit pe locul al doilea în primul tur de scrutin.

Bolsonaro a obținut 47% din voturile exprimate în primul tur, iar Lula 45%.

Victoria senatorului în primul tur a determinat o creștere spectaculoasă a piețelor și a monedei braziliene, pe fondul așteptărilor privind reformele favorabile mediului de afaceri.

Succesul său din primul tur s-a reflectat și în alegerile parlamentare, în favoarea Partidului Liberal și a altor politicieni de dreapta, ceea ce i-ar putea deschide calea legislativă sau ar putea complica guvernarea pentru Lula.