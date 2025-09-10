Prietenii Rusiei din UE și NATO condamnă incursiunea dronelor în spațiul aerian al Poloniei

Ungaria și Slovacia, țări din UE și NATO, care sunt relativ prietenoase cu Rusia și încă dependente energetic de ea, au reacționat după ce Polonia a anunțat că și-a apărat spațiul aerian de drone rusești.

Slovacia consideră încălcarea teritoriului polonez o escaladare gravă, a declarat miercuri ministrul de externe Juraj Blanar, după ce Polonia a doborât drone care au intrat în spațiul său aerian, scrie Reuters.

Blanar a subliniat că Slovacia și-a exprimat solidaritatea cu Polonia și a sprijinit consultările solicitate de Polonia în temeiul articolului 4 din tratatul NATO.

Și Ungaria și-a exprimat solidaritatea cu Polonia. Premierul Viktor Orban a scris pe platforma de socializare X că încălcarea integrității teritoriale a Poloniei este inacceptabilă.

„Incidentul dovedește că politica noastră de a cere pace în războiul dintre Rusia și Ucraina este rezonabilă și rațională”, a spus Orban. „A trăi în umbra unui război este plin de riscuri și pericole. E timpul să-i punem capăt!”, a scris premierul ungar.

Prima ciocnire cu NATO în războiul din Ucraina

Polonia a anunțat miercuri dimineața că a doborât drone rusești, fiind prima dată când un membru NATO și-a folosit armele în războiul din Ucraina.

Oficialii de la Varșovia susțin că 19 drone au intrat în spațiul său aerian în timpul unui atac aerian rusesc de amploare asupra Ucrainei și că le-a doborât pe cele care reprezentau o amenințare pentru teritoriul polonez.

Prim-ministrul Donald Tusk a declarat că a activat articolul patru din tratatul NATO, în temeiul căruia membrii alianței pot solicita consultări cu aliații lor.

Agenția de știri rusă RIA a citat un diplomat rus care a numit acuzațiile de incursiune „nefondate” și a spus că Polonia nu a furnizat nicio dovadă că dronele doborâte erau de origine rusă.

Dronă, la 250 de km în interiorul Poloniei

Una din dronele detectate de armata poloneză a intrat 250 de kilometri în interiorul țării înainte de a se prăbuși pe un câmp lângă Mniszków, în voievodatul Łódzkie, relatează presa din Polonia, citată de The Guardian.

O altă dronă a fost găsită în Czosnówka, la aproximativ 50 km de granița cu Belarusul, procurorii locali confirmând că au găsit „un obiect purtând inscripții chirilice”.

Un purtător de cuvânt al NATO a declarat că șeful Alianței, Mark Rutte, este în contact cu conducerea poloneză, iar alianța se consultă îndeaproape cu Polonia. O sursă a declarat pentru Reuters că NATO nu tratează incidentul ca pe un atac, ci ca pe o incursiune intenționată.

Avioane de vânătoare poloneze F-16, avioane olandeze F-35, avioane de supraveghere italiene AWACS și aeronave de realimentare în aer operate în comun de NATO au fost implicate în operațiunea din timpul nopții, potrivit sursei.