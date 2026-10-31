Prim-ministrul unei țări africane și-a trimis cabinetul de miniștri la instrucție militară 

Premierul etiopian Abiy Ahmed și-a trimis miniștrii și alți oficiali de rang înalt din guvern la instrucție militară. El susține că disciplina din armată îi poate ajuta să devină lideri mai buni și să contribuie la dezvoltarea țării, notează BBC.

Fotografiile publicate de premier pe rețelele sociale îl arată participând la exerciții militare alături de miniștri, secretari de stat și șefi ai unor instituții guvernamentale.

Inițiativa este una neobișnuită în Etiopia, unde oficialii civili de rang înalt participă rareori la astfel de programe de pregătire militară.

Printre participanți se numără ministrul Finanțelor, Fitsum Assefa, și ministrul Sănătății, Mekdes Daba.

Nu este clar când a început programul de instrucție militară și nici cât timp va dura.

ለሁለንተናዊ ብልጽግና – ሁለንተናዊ ዝግጁነት ያለው አመራር የኢትዮጵያን ሥልጣኔ ለመገንባት እንችል ዘንድ ሁለንተናዊ ብልጽግናን ማረጋገጥ አለብን፡፡ ሁለንተናዊ ብልጽግና ማለት ቁሳዊና መንፈሳዊ ብልጽግና፣ ባህላዊና ሞራላዊ ብልጽግና የተሸመኑበት ብልጽግና ነው፡፡ ለዚህ ደግሞ አመራሩ ሁለንተናዊ ዝግጁነት ያስፈልገዋል፡፡ በአካል የዳበረ፣ በሞራል የጠነከረ፣ በዕውቀት የተሳለ፣ በጥበብ የበሰለ እንዲሆን ይጠበቅበታል፡፡ በተለይም በሀገር ፍቅር ስሜትና በሕዝብ ተቆርቋሪነት መንፈስ ግዴታዎቹን እንዲወጣ የሀገር አደራዋ ጥብቅ ነው፡፡ ወታደራዊ ሳይንስ፣ ልምድ እና ሕይወት የሰውን ልጅ ዓላማና ሰብእና በመቅረጽ ረገድ ተወዳዳሪ የለውም፡፡ የሰው ልጅ በአካልም፣ በመንፈስም፣ በሥነ ምግባርም፣ በአፈጻጸምም ዲሲፕሊናዊ እንዲሆን በማስቻል ለዘመናት ትውልድን ሲያዘጋጅ ኖሯል፡፡ ውጫዊና ውስጣዊ ማንነቱ የሠመሩለት ሰብእና በመቅረጽም ታላላቅ መሪዎችን አፍርቷል፡፡ ግዳጅን በብቃት መፈጸም፣ በዐርበኝነት መንፈስ አገልግሎት መስጠት፤ የሥራ ዲሲፕሊንን መቅረጽ፤ የጋራ ግብን በጋራ ማሳካት፤ ወትሮ ዝግጁነት፤ በተዋረድ አመራርን ማፍራት፤ ኃላፊነትና ተጠያቂነት፤ ከላይ እስከ ታች በመናበብ ዓላማን መፈጸም፣ እና የመሳሰሉት ከወታደራዊ ሳይንስና ልምድ ሊወሰዱ የሚችሉ ዕሴቶች ናቸው፡፡ የመደመር መንግሥት አመራሮች በሁርሶ ወታደራዊ ማሠልጠኛ ሥልጠና በመውሰድ ላይ ናቸው፡፡ የመደመር ሥልጣኔ ታላቁ ስትራቴጂን ተግባራዊ ለማድረግ እንዲቻል፣ ከወታደራዊ ሳይንስና ሕይወት የምንቀስማቸው ዕውቀቶች፣ ክሂሎቶች እና ልምዶች አሉን፡፡ በተለይም ደግሞ በአንድ ሰዋሰው መግባባት፣ ሥነ ምኅዳርን በሚገባ መጠቀም፤ በተከታታይ ሕዝብን ለዓላማና ለተግባር ማነጽ፤ ለሕዝብ የገባነውን ቃል በሚገባ አከናውኖ መጨረስ፤ ከታች እስከ ላይ ያለውን መዋቅር ለሀገራዊ ዓላማ ማሣለጥ፤ ሀገርን በባለ አደራነት መምራት፤ ለምንምና ለማንም የማትበገር ጽኑ ሀገር መገንባት፤ ተተኪ ትውልድን ማፍራት እና የሀገርን ደኅንነት ምንጊዜም ማረጋገጥ የሚሉትን የስትራቴጂውን ሐሳቦች በተገቢው መንገድ ለመረዳትም ሆነ ለማስፈጸም ወታደራዊ ሥልጠናው የማይናቅ ሚና ይጫወታል፡፡ ወታደሮች ዒላማ፤ ሲቪሎች ደግሞ ዓላማ አላቸው፡፡ የሁለቱም ግብ ድልን ማስመዝገብ ነው፡፡ ሁለቱን ዲሲፕሊኖች በማገናዘብ ዒላማውንም የሚመታ፤ ዓላማውንም የሚያሳካ ትውልድ እንፈጥራለን፡፡ — Abiy Ahmed Ali 🇪🇹 (@AbiyAhmedAli) October 31, 2026

În mesajul său, premierul, cunoscut și sub numele de Abiy, a afirmat că ambiția Etiopiei de a ajunge la prosperitate pentru toți cetățenii presupune ca liderii țării să fie în formă fizică, să aibă tărie morală și capacitate intelectuală.

El a spus că instituțiile militare oferă lecții importante despre disciplină, patriotism, munca în echipă, responsabilitate și leadership.

„Soldații au ținte, în timp ce civilii au obiective. Scopul ambelor categorii este victoria”, a afirmat Abiy, adăugând că îmbinarea disciplinei militare cu cea civilă poate contribui la formarea unei generații capabile să obțină rezultate în ambele domenii.

Premierul a susținut că pregătirea militară poate forma lideri cu un simț puternic al scopului și al responsabilității, capabili să colaboreze pentru atingerea unor obiective comune.

Programul de instrucție are loc într-un moment în care Etiopia se confruntă cu mai multe provocări de securitate, printre care continuarea luptelor în anumite zone din regiunea Tigray, în nordul țării, conflictul din regiunea Amhara și problemele de securitate din Oromia.

În același timp, tensiunile cu țara vecină Eritreea s-au intensificat, existând temeri privind izbucnirea unui nou conflict între cele două state.

Abiy Ahmed a subliniat și în trecut importanța pregătirii militare și a dezvoltării naționale, pe care le consideră elemente centrale ale obiectivelor guvernului său.