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Actualitate

Prim-ministrul unei țări africane și-a trimis cabinetul de miniștri la instrucție militară 

Ana Teșcan
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Premierul etiopian Abiy Ahmed și-a trimis miniștrii și alți oficiali de rang înalt din guvern la instrucție militară. El susține că disciplina din armată îi poate ajuta să devină lideri mai buni și să contribuie la dezvoltarea țării, notează BBC.

Fotografiile publicate de premier pe rețelele sociale îl arată participând la exerciții militare alături de miniștri, secretari de stat și șefi ai unor instituții guvernamentale.

Inițiativa este una neobișnuită în Etiopia, unde oficialii civili de rang înalt participă rareori la astfel de programe de pregătire militară.

Printre participanți se numără ministrul Finanțelor, Fitsum Assefa, și ministrul Sănătății, Mekdes Daba.

Nu este clar când a început programul de instrucție militară și nici cât timp va dura. 

În mesajul său, premierul, cunoscut și sub numele de Abiy, a afirmat că ambiția Etiopiei de a ajunge la prosperitate pentru toți cetățenii presupune ca liderii țării să fie în formă fizică, să aibă tărie morală și capacitate intelectuală.

El a spus că instituțiile militare oferă lecții importante despre disciplină, patriotism, munca în echipă, responsabilitate și leadership.

„Soldații au ținte, în timp ce civilii au obiective. Scopul ambelor categorii este victoria”, a afirmat Abiy, adăugând că îmbinarea disciplinei militare cu cea civilă poate contribui la formarea unei generații capabile să obțină rezultate în ambele domenii.

Premierul a susținut că pregătirea militară poate forma lideri cu un simț puternic al scopului și al responsabilității, capabili să colaboreze pentru atingerea unor obiective comune.

Programul de instrucție are loc într-un moment în care Etiopia se confruntă cu mai multe provocări de securitate, printre care continuarea luptelor în anumite zone din regiunea Tigray, în nordul țării, conflictul din regiunea Amhara și problemele de securitate din Oromia.

În același timp, tensiunile cu țara vecină Eritreea s-au intensificat, existând temeri privind izbucnirea unui nou conflict între cele două state.

Abiy Ahmed a subliniat și în trecut importanța pregătirii militare și a dezvoltării naționale, pe care le consideră elemente centrale ale obiectivelor guvernului său.