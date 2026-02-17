Prima decizie a Băncii Naționale după intrarea României în recesiune, anunțată în scurt timp

Consiliul de Administrație al Băncii Naționale s-a întrunit în această dimineață și va anunța, după ora 15.00, decizia de politică monetară. Economiștii se așteaptă ca dobânda-cheie să rămână nemodificată, la 6,50% pe an, în contextul unei inflații în continuare ridicate.

Jurnalistul Dan Popa trimite în fiecare joi dimineață newsletterul „EconoMix”. Dacă te interesează finanțele personale și vrei să primești recomandări economice, te poți abona aici:

Este prima decizie a BNR după intrarea economiei în recesiune tehnică, care vine și pe fondul unei inflații ridicate, care complică lucrurile. Acest nivel al dobânzii cheie este menținut din luna august 2025. „Dinamica costurilor cu forța de muncă rămâne preocupantă, cel puțin în viitorul apropiat, date fiind evoluția recentă și anticipată a inflației și comportamentul anticipațiilor inflaționiste pe termen scurt, precum și majorarea salariului minim brut pe economie de la 1 iulie 2026 și deficiențele structurale persistente ale pieței muncii, ce ar putea reamplifica presiunile asupra salariilor din mediul privat”, potrivit minutei ședinței conducerii BNR din 19 ianuarie 2026.

România, în recesiune tehnică

Economia românească a înregistrat o contracție în ultimul trimestru din 2025 (cu 1,9% față de trimestrul anterior), după ce și în toamnă economia scăzuse față de vara anului trecut. Tehnic, România este în recesiune deși pe ansamblul întregului an a avut o creștere de 0,6%, potrivit anunțului făcut vineri de Statistică.

Imediat după anunțul Institutului Național de Statistică privind intrarea în recesiune, economiștii au „rescris” posibilele performanțe ale economiei în 2026 cu cifre mai mici. Pe baza datelor INS, BCR și ING au revizuit în scădere previziunea de creștere a PIB-ului la 1,0% în acest an.

În ianuarie 2026, rata anuală a inflației a fost 9,62%, față de 9,69 în decembrie 2025, a anunțat luni Institutul Național de Statistică.

La alimente, cele mai mari majorări de preţuri au fost în acest interval la cafea, prețul acesteia majorându-se cu 24,66%. În categoria serviciilor, cele mai mari creșteri de prețuri în ianuarie 2026 comparativ cu luna similară din 2025 s-au consemnat în cazul biletelor CFR, acestea majorându-se cu 24,40%, urmate de cele de igienă și cosmetică, cu 17,75% și cele ale altor servicii cu caracter industrial cu 16,84%. Alte creșteri însemnate în această categorie, pe parcursul unui an, s-au înregistrat la serviciile de reparații auto, 14,67%

Chiriile au crescut în ultimul an cu 8,27%. În același timp, asistența medicală a devenit mai scumpă cu 13,16%, transportul urban și-a majorat tariful cu 11,23%, iar cel interurban rutier cu 8,28%. Singura scădere de preț în această categorie a fost înregistrată în cazul tarifelor serviciilor poștale, care s-au diminuat față de anul anterior la perioadă cu 3,44%.

Dintre mărfurile nealimentare, scumpirile cele mai însemnate din ianuarie continuă să se mențină cele ale tarifului energiei electrice, care s-a majorat cu 59,33%, după eliminarea schemei de sprijin privind plafonarea prețurilor energiei electrice.

Alte majorări ale tarifelor în această categorie au mai fost consemnate la energia termică (15,61%), la cărți, ziare, reviste (10,10%), detergenți (9,10%), tutun și țigări (7,25%).