Primele reacții după verdictul Statisticii: economiștii „rescriu” 2026 cu cifre mai mici

Economia românească a intrat în recesiune, potrivit anunțului făcut vineri de Statistică, primele reacții ale specialiștilor din bănci fiind de temperare a optimismului cu privire la 2026.

„Mesajul transmis de INS este clar: economia a încheiat anul 2025 în condiții vizibile de dificultăți. PIB-ul s-a contractat cu cel mai accentuat declin trimestrial din 2012, excluzând pandemia. Știm din ultimele revizuiri ale datelor că România a reușit să intre în recesiune și în prima parte a anului 2024”, scriu intr-o notă destinată investitorilor economitul șef al ING Bank, Valentin Tătaru și Stefan Posea, economist în cadrul ING.

ING: Revizuim previziunile noastre de creștere pentru 2026 la 0,6%

Cei doi pun recesiunea pe seama scăderii consumului privat („principalul vinovat”), și a investițiilor private mai slabe. Investițiile publice au prevenit o recesiune mai adâncă, mai scriu cei doi economiști.

„În aceste condiții, estimarea noastră anterioară de creștere pentru 2026, de 1,4%, pare optimistă, chiar dacă se situa deja la limita inferioară a majorității estimărilor. Având în vedere valoarea foarte slabă din trimestrul 4 din 2025, economia va trebui să depună eforturi mari doar pentru a rămâne în teritoriul pozitiv. Prin urmare, revizuim previziunile noastre pentru 2026 de la 1,4% la 0,6% și așteptăm defalcarea detaliată pe 6 martie”, arată nota ING Bank.

Autorii documentului mai spun că în acest an consumul va rămâne probabil scăzut, deoarece se așteaptă ca salariile reale să rămână negative pentru o perioadă, afectând cererea cel puțin în prima jumătate a anului. „Însă vârful ciclului investițional și stimulentul fiscal discutat în prezent ar trebui să susțină activitatea mai târziu – deși o mare parte din impact va apărea probabil mai târziu în 2026 și mai ales în 2027”, conchid Tătaru și Posea.

Ei admit că cifra dezamăgitoare a PIB-ului ar putea încuraja Banca Națională a României să își concentreze ciclul de relaxare monetară în avans, dar ar putea crește și presiunea asupra guvernului pentru a tempera ritmul consolidării fiscale, având în vedere amploarea regresului.

BCR reduce estimarea de creștere pentru 2026 la 1%.

Estimarea semnal a INS a oferit o surpriză negativă, creșterea PIB-ului pe întregul an 2025 a fost de +0,6%, în scădere de la +0,9% în 2024. Aceste cifre au fost mult sub așteptările pieței, arată o informare a BCR transmisă investitorilor.

Pe baza datelor publicate astăzi, revizuim în scădere previziunea noastră de creștere a PIB-ului pentru 2026, la 1,0%, de la 2,1% anterior. Consumul gospodăriilor va rămâne probabil redus în prima jumătate a anului, reflectând condițiile financiare încă restrictive și presiunile persistente asupra veniturilor reale, mai spun autorii documentului.

Aceștia estimează că datele mai detaliate care vor fi publicate în 6 martie, să confirme un consum slab al gospodăriilor afectat de măsurile fiscale, exporturi nete neutre și o performanță dezamăgitoare a investițiilor.

De asemenea, economiștii BCR se așteaptă ca activitatea investițională să se accelereze în 2026, susținută de fondurile substanțiale ale UE disponibile pentru România.