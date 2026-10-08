Prima ediție Women in Marketing CEE Awards a premiat performanța din marketingul regional 

Prima ediție Women in Marketing CEE Awards, organizată la București, a adus împreună profesioniști din marketing și comunicare din Europa Centrală și de Est și a premiat performanța într-o industrie aflată într-un moment de transformare accelerată. Gala din 1 octombrie, organizată la Muzeul Național de Artă al României, a fost urmată, pe 2 octombrie, de Women in Marketing CEE Talks Day, o zi dedicată conversațiilor despre schimbările care redefinesc profesia, de la inteligența artificială și automatizare până la construcția de brand pe termen lung, creativitate, leadership și formarea următoarei generații de profesioniști.

WiM CEE a fost creată în 2026 ca extensie regională a Women in Marketing Global, organizație fondată în Marea Britanie în 2004. Ambiția proiectului este de a face mai vizibilă performanța profesioniștilor din Europa Centrală și de Est și de a transforma această vizibilitate într-o comunitate profesională care facilitează colaborarea, educația, mentoratul și accesul la conversația internațională despre marketing.

Prima ediție a competiției regionale a atras 145 de înscrieri din 17 țări, evaluate de jurați de pe cinci continente. Interesul arătat de profesioniști de la bun început confirmă una dintre premisele de la care a pornit WiM CEE: regiunea are specialiști cu rezultate și experiență internațională, dar nu întotdeauna și platformele regionale prin care aceste performanțe să devină suficient de vizibile. Încă de la lansare, competiția a fost gândită cu obiectivul de a crea o rețea profesională regională și un spațiu pentru schimbul de experiență între piețe și pentru încurajarea mentoratului.

WiM CEE Awards Gala – Anca Ungureanu, Irina Pacurariu

Printre câștigătoarele primei ediții se numără Ana Maria Pocora, Generali România, care a primit două trofee, The Changemaker Award și Creative Marketer of the Year Award; Vesna Damnjanović, profesor la University of Belgrade – Faculty of Organizational Sciences, câștigătoarea Marketing Scientist Award; și Svetlana Ćopić, Founder & Creative Director No Agency, Serbia, care a câștigat ex aequo cu Toma Sabaliauskiene, Nord Security, Lituania, The Special Award for Outstanding Contribution to Marketing (Brand & Agency).

Oleksandra Naidonova de la Holywater Tech din Ucraina a obținut distincția The PR Communicator of the Year Award. Al doilea premiu primit de Holywater Tech Ucraina a fost cel al Khrystynei Tsapko, la categoria The WiM AI-for-Impact Award.

Ioana Munteanu, Creative Director Golin Ketchum România, a câștigat The WiM Copywriting Award, precum și The WiM Social Impact Award pentru campania „Play Fair or Be Square”, realizată împreună cu Salvați Copiii România.

Premiul Best Leader in Marketing a fost împărțit de două câștigătoare, Nilay Gözegir Eralp de la A101, Turcia, și Mihaela Drăgan-Buldumac de la Moldretail Group, Republica Moldova.

Tot printre câștigători se află Larisa Sferle, Black Sea FooDignity Association, distinsă cu The One to Watch Award; Roberta Dina, HerStory_feminism, și Paul Olteanu, Mind Architect & ADN Vocațional, câștigători ex aequo ai WiM Storyteller of the Year Award; precum și compania w7g din Ucraina, câștigătoarea The WiM Company Award.

WiM CEE Talks Day – Anca Ungureanu

Juriul a acordat, de asemenea, distincții Highly Commended și Commended unor profesioniști din mai multe piețe, printre care Adina Vlad și Carmen Acatrinei în cadrul Marketing Scientist Award, Jana Savić Rastovac în WiM Social Impact Award, Nataša Šarčević în Creative Marketer of the Year, Diana Mihai în Best Leader in Marketing, Katalin Orosz în The Independent Consultant Award și Ramona Joița în The WiM AI-for-Impact Award. Lista întreagă a câștigătorilor se găsește aici.

„Prima ediție ne-a confirmat ceva în care am crezut de la început: Europa Centrală și de Est nu duce lipsă de talent, de idei sau de profesioniști capabili să construiască branduri, echipe și businessuri relevante la nivel internațional”, spune Anca Ungureanu, cofondatoare Women in Marketing CEE. Ceea ce ne-a lipsit adesea a fost un context comun în care aceste rezultate să fie văzute și puse în legătură. Gala a fost un eveniment de sărbătoare și recunoaștere, dar ceea ce m-a bucurat cel mai mult a fost să văd oameni din țări, generații și discipline diferite întâlnindu-se, discutând și descoperind cât de multe lucruri au în comun. Dacă această primă ediție a demonstrat ceva, este că există deja o comunitate regională. Rolul nostru este să îi oferim spațiul în care să poată crește”.

Gala a fost urmată de Women in Marketing CEE Talks Day, care a mutat conversația de la recunoașterea performanței către întrebările care vor defini următorii ani ai industriei. Sub titlul „Irreplaceable?”, ziua a pornit de la o premisă simplă: cu cât producția devine mai rapidă și mai ieftină, cu atât contează mai mult să știi ce merită făcut, de ce și când e mai bine să nu faci deloc. Programul a reunit profesioniști cu experiență în companii globale, consultanță, cercetare, mediul academic, media, creativitate și tehnologie, continuând caracterul internațional pe care WiM CEE și l-a propus încă de la lansare. Line-up-ul internațional de speakeri i-a inclus pe Karen Cesar, Warren Marenco Chase, Chris Jones, Gabriela Lungu, Tom Hidvégi, Liliana Caimacan, Ema Prisca, Tinatin Stambolishvili, Marta Macke, Vesna Vlahović Dašić și Beatrice Cord.

Ziua a fost deschisă cu keynote-ul lui Karen Cesar, CEO și fondatoare RedBandana, Brazilia, despre ce face un brand de neînlocuit atunci când un look poate fi generat în câteva secunde: scopul, cultura și, mai ales, oamenii. Gabriela Lungu, fondatoarea WINGS Creative Leadership Lab, și Tom Hidvégi, strateg creativ și fondator Brodēon Perfumes, au vorbit despre creativitate ca practică, nu ca prompt, iar scriitorul canadian de non-ficțiune Chris Jones a adus în discuție atenția, autenticitatea și memoria, din perspectiva unui reporter care și-a construit cariera câștigând încrederea oamenilor despre care scrie.

Liliana Caimacan, profesor la Hult International Business School și executiv cu peste 20 de ani de experiență în transformarea brandurilor și portofoliilor pentru companii precum Unilever, Tata și KRKA, a vorbit despre „The Long Game” și despre necesitatea de a proteja investiția pe termen lung în brand, într-un mediu dominat de presiunea rezultatelor imediate. Laura Roșca, Qualitative Research Director iSense Solutions, și Tanja Petrović, președinta IAA Serbia, au prezentat două studii despre felul în care noua generație privește o carieră în marketing, într-o discuție moderată de Sorana Savu.

WiM CEE Talks Day – Liliana Caimacan

După-amiaza a fost dedicată deciziilor care rămân în seama oamenilor. Tinatin Stambolishvili, Communications Director GPI Holding, și Ema Prisca, creative director și strateg de campanii politice, au vorbit despre ce nu pot decide datele: ce ar trebui să reprezinte un brand, ce risc merită asumat și ce faci când cifrele spun ceva ce nimeni nu vrea să audă. Dialogul dintre Adina Zara și Alex Bordei, moderat de Marta Macke, fondatoarea Shortlist Consulting și CMO Summit, a analizat fără discursuri alarmiste sau entuziasm nejustificat ce pot face în mod real sistemele AI, unde pot ajuta profesioniștii și ce tipuri de judecată profesională rămân dificil de automatizat. Warren Marenco Chase, VP și Managing Director Copper Giants, Liberty Mutual Insurance, a argumentat că valoarea reală a unei echipe creative nu stă în viteză sau în cost, ci în apropierea de business, un avantaj care nu se erodează pe măsură ce uneltele devin mai bune.

Ultima parte a zilei a privit spre viitorul profesiei. Nicoleta Eftimiu, General Manager Mars, Vesna Vlahović Dašić, cu peste două decenii de experiență în CEE și peste 15 ani în The Coca-Cola Company, și Marta Macke au discutat, într-un panel moderat de Claudia Chirilescu, despre modul în care industria își formează viitorii seniori într-un moment în care o parte dintre activitățile tradițional rezervate juniorilor sunt automatizate. Karen Cesar, Warren Marenco Chase și Tom Hidvégi au revenit pe scenă pentru o conversație despre recâștigarea rolului strategic al marketingului, iar Beatrice Cord, VP Global Partnerships Endeavor, a încheiat seria de dialoguri vorbind despre cum îți construiești singură competența, relațiile și, în cele din urmă, compania, atunci când nimeni nu îți face loc.

Mai multe informații despre Women in Marketing CEE sunt disponibile pe site-ul oficial Women in Marketing CEE.

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